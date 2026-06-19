Feuer in Gartenanlage: Schwarzer Rauch über Dresdner Stadtteil, Einsatzkräfte hören Knall

Dresden - Schwarzer Rauch über Dresden ! Am Donnerstagabend schlugen Flammen aus einer Gartensparte in Leubnitz-Ostra. Eine Gefahr für Anwohner bestand glücklicherweise nicht.

Eine schwarze Rauchwolke war am Donnerstagabend über Leubnitz-Ostra sichtbar. © Roland Halkasch

Laut Feuerwehr hatten mehrere Personen kurz vor 21.30 Uhr über den Notruf eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Diese sei bereits auf der Anfahrt zur Dohnaer Straße Ecke Spitzwegstraße weithin sichtbar gewesen, berichtete Sprecher Michael Klahre (46) TAG24.

Vor Ort habe sich gezeigt, dass der Holzanbau neben einer Laube in voller Ausdehnung brannte. "Während der Lageerkundung waren ein deutlicher Knall sowie das typische Geräusch einer abströmenden Gasflasche wahrnehmbar", so Klahre.

Die Einsatzkräfte hätten deshalb unter Atemschutz und mit entsprechendem Sicherheitsabstand die Brandbekämpfung aufgenommen. "Aufgrund der angespannten Löschwasserversorgung innerhalb der Kleingartenanlage wurde frühzeitig ein Tanklöschfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz nachalarmiert", sagte der Sprecher.

Er teilte gegen 23 Uhr mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Infolge der enormen Hitzeentwicklung hätte ein Übergreifen der Flammen auf das Dach eines benachbarten Gebäudes jedoch nicht vollständig verhindert werden können.