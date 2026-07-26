Rohrbruch nahe JOYNEXT Arena: Straße überflutet, Mast droht umzustürzen

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Nahe der JOYNEXT Arena kam es auf der Magdeburger Straße zu einem schweren Wasserrohrbruch. Ein Laternenmast drohte infolge der Wassermassen umzukippen.

Von Janina Rößler

Dresden - Ein Wasserrohrbruch sorgte am späten Samstagabend in Dresden-Friedrichstadt für einen Feuerwehr-Einsatz!

Gegen 22.40 Uhr platzte eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße.
Gegen 22.40 Uhr platzte eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße.  © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, platzte gegen 22.40 Uhr eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße in unmittelbarer Nähe der JOYNEXT Arena.

In der Folge wurden der Fußweg sowie Teile der Fahrbahn überflutet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und leitete umgehend erste Sicherungsmaßnahmen ein. Durch die Sachsen Netze wurde die Leitung von der Wasserzufuhr getrennt.

Auch ein Laternenmast drohte umzukippen, da es durch die Wassermassen zu einer Störung gekommen war.

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Wie auf Bildern zu sehen ist, sicherten die Einsatzkräfte den Mast zunächst ab und legten ihn anschließend kontrolliert auf die Seite.

Da ein Laternenmast durch die Wassermassen drohte umzukippen, musste er von den Einsatzkräften gesichert werden.
Da ein Laternenmast durch die Wassermassen drohte umzukippen, musste er von den Einsatzkräften gesichert werden.  © Roland Halkasch
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Zuvor hatten Techniker der Stadtbeleuchtung die Laterne vom Stromnetz getrennt. Wegen des Wasserrohrbruchs musste die Magdeburger Straße vorübergehend gesperrt werden.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch

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