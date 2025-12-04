ABC-Einsatz in Klotzsche: Evakuierung nach Labor-Vorfall, vier Personen im Krankenhaus

Dresden - Gefahrstoff-Alarm in Dresden-Klotzsche ! Rettungskräfte sind am Donnerstagmittag zu einem Labor-Unfall an der "dresden chip academy" ausgerückt. Das Gebäude wurde evakuiert. Vier Personen kamen ins Krankenhaus.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge während eines ABC-Einsatzes an der "dresden chip academy". © privat

Laut Feuerwehr eilten Einsatzkräfte um 11.37 Uhr zur Hermann-Reichelt-Straße. In einem Labor trat ein Gefahrstoff aus. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert. Anwesende kamen vorübergehend im Terminal des angrenzenden Dresdner Flughafens unter.

Der Rettungsdienst untersuchte elf Personen, die sich im oder in der Nähe des Labors befanden. Insgesamt vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. "Zwei Personen sind dem Gefahrstoff sehr nahe gekommen", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 mit.

Knapp 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich vor Ort. Ein Trupp machte sich bereit, zwei Einsatzkräfte gingen mit Chemikalienschutzanzügen ins Labor, nahmen den Stoff auf und leiteten ihn weiter zur Entsorgung an den Betreiber der Bildungsstätte. Anschließend habe man umfassend durchgelüftet.

Bei dem Gefahrstoff soll es sich nach ersten Angaben um Phosphortrichlorid gehandelt haben - eine farblose, giftige und stark ätzende Flüssigkeit, mit vielfältiger Anwendung in der chemischen Industrie.