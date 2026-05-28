Spektakulärer Rettungseinsatz in Laubegast! Hündin steckt in Rohr fest

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Am Donnerstagvormittag blieb eine Hündin in einem Rohr in Dresden-Laubegast stecken. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

Von Anne-Sophie Mielke

Laubegast - Die Feuerwehr versucht aktuell, eine Hündin in Dresden-Laubegast zu retten. Das Tier blieb am Vormittag in einem Loch stecken. Mittlerweile ist auch ein Bagger des THW eingetroffen.

In diesem Loch in Dresden-Laubegast steckt eine Hündin fest. Ein Lüfter bläst Frischluft in die Öffnung, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
In diesem Loch in Dresden-Laubegast steckt eine Hündin fest. Ein Lüfter bläst Frischluft in die Öffnung, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.  © Feuerwehr Dresden

Wie die Dresdner Feuerwehr auf Threads mitteilt, ist der Vierbeiner in einem etwa 20 Meter langen Rohr nahe dem "toom"-Baumarkt unter einer Straße gefangen. Feuerwehrsprecher Michael Klahre erklärte auf TAG24-Anfrage, dass es sich um einen Belgischen Schäferhund handelt.

Die Lage ist verzwickt: "Von keiner Seite besteht ein direkter Zugang zum Tier", heißt es seitens der Feuerwehr

Damit die Hündin nicht erstickt, wird mit einem Lüfter Frischluft in das Rohr geblasen.

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Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde hinzugezogen, der mögliche Rettungswege und technische Maßnahmen prüfte, um den Schäferhund aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Mittlerweile ist schwere Räum- und Bergetechnik in Form eines THW-Baggers eingetroffen. Damit soll der darüberliegende Boden abtragen werden, damit die Retter an das etwa zwei bis drei Meter tief liegende Metallrohr herankommen.

Das Technische Hilfswerk rückte mit einem Bagger an, um die Erde oberhalb des Rohrs abzutragen.
Das Technische Hilfswerk rückte mit einem Bagger an, um die Erde oberhalb des Rohrs abzutragen.  © xcitepress/Benedict Bartsch
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Der Bereich um das Rohr wurde abgesperrt.
Der Bereich um das Rohr wurde abgesperrt.  © privat
Die Feuerwehr ist seit dem Vormittag im Einsatz.
Die Feuerwehr ist seit dem Vormittag im Einsatz.  © privat

THW-Bagger im Einsatz

In der brütenden Sonne wurde die THW-Technik in Stellung gebracht.
In der brütenden Sonne wurde die THW-Technik in Stellung gebracht.  © privat

Anschließend wolle man dann das Rohr mit einer Säge öffnen, um die Fellnase herauszuholen, so Klahre.

Laut TAG24-Informationen ist das Tier eine elfjährige Hündin namens Mara, die ihrem Besitzer während eines Spazierganges entwischt sein soll.

Da es sich demnach um eine Tierheim-Hündin handelt, ist sie besonders scheu.

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Originalartikel 12.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.50 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage/Feuerwehr Dresden, xcitepress/Benedict Bartsch

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