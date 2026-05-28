Spektakulärer Rettungseinsatz in Laubegast! Hündin steckt in Rohr fest

Laubegast - Die Feuerwehr versucht aktuell, eine Hündin in Dresden- Laubegast zu retten. Das Tier blieb am Vormittag in einem Loch stecken. Mittlerweile ist auch ein Bagger des THW eingetroffen.

In diesem Loch in Dresden-Laubegast steckt eine Hündin fest. Ein Lüfter bläst Frischluft in die Öffnung, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen. © Feuerwehr Dresden

Wie die Dresdner Feuerwehr auf Threads mitteilt, ist der Vierbeiner in einem etwa 20 Meter langen Rohr nahe dem "toom"-Baumarkt unter einer Straße gefangen. Feuerwehrsprecher Michael Klahre erklärte auf TAG24-Anfrage, dass es sich um einen Belgischen Schäferhund handelt.

Die Lage ist verzwickt: "Von keiner Seite besteht ein direkter Zugang zum Tier", heißt es seitens der Feuerwehr

Damit die Hündin nicht erstickt, wird mit einem Lüfter Frischluft in das Rohr geblasen.

Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde hinzugezogen, der mögliche Rettungswege und technische Maßnahmen prüfte, um den Schäferhund aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Mittlerweile ist schwere Räum- und Bergetechnik in Form eines THW-Baggers eingetroffen. Damit soll der darüberliegende Boden abtragen werden, damit die Retter an das etwa zwei bis drei Meter tief liegende Metallrohr herankommen.