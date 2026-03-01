Tragisches Urlaubsende: Reisebus steht in Flammen - Dresdner Straße voll gesperrt

Dresden - Für 20 Urlauber endete ihre Busreise mit einem Schreck: Kurz vor der Einfahrt auf den Busbahnhof in Tharandt fing der Reisebus Feuer und brannte vollständig aus. Noch immer sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Kurz vor der Einfahrt in den Busbahnhof fing ein Reisebus auf der Dresdner Straße in Tharandt Feuer. © Roland Halkasch

Kurz nach 4 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen in Flammen stehenden Reisebus auf der Dresdner Straße von der Rettungsleitstelle informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hätte sich während der Fahrt im Heck des Reisebusses Rauch entwickelt. Die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Bus über.

Der Busfahrer reagiert allerdings blitzschnell, stoppte das Fahrzeug und rettete seine 20 Fahrgäste nach draußen. Alle Reisenden blieben glücklicherweise unverletzt.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, brannte der Bus bereits lichterloh, trotz sofortiger Löschmaßnahmen war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Einen Sachschaden konnte die Polizei noch nicht festmachen.