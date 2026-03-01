 9.473

Tragisches Urlaubsende: Reisebus steht in Flammen - Dresdner Straße voll gesperrt

Ein Reisebus fing auf der Dresdner Straße in Tharandt Feuer. Noch immer sind Rettungskräfte im Einsatz.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Für 20 Urlauber endete ihre Busreise mit einem Schreck: Kurz vor der Einfahrt auf den Busbahnhof in Tharandt fing der Reisebus Feuer und brannte vollständig aus. Noch immer sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Kurz vor der Einfahrt in den Busbahnhof fing ein Reisebus auf der Dresdner Straße in Tharandt Feuer.
Kurz vor der Einfahrt in den Busbahnhof fing ein Reisebus auf der Dresdner Straße in Tharandt Feuer.  © Roland Halkasch

Kurz nach 4 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen in Flammen stehenden Reisebus auf der Dresdner Straße von der Rettungsleitstelle informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hätte sich während der Fahrt im Heck des Reisebusses Rauch entwickelt. Die Flammen griffen innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Bus über.

Der Busfahrer reagiert allerdings blitzschnell, stoppte das Fahrzeug und rettete seine 20 Fahrgäste nach draußen. Alle Reisenden blieben glücklicherweise unverletzt.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, brannte der Bus bereits lichterloh, trotz sofortiger Löschmaßnahmen war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Einen Sachschaden konnte die Polizei noch nicht festmachen.

Der Reisebus brannte vollständig aus.
Der Reisebus brannte vollständig aus.  © Roland Halkasch
Feuerwehrleute versuchten den Reisebus zu retten - vergeblich.
Feuerwehrleute versuchten den Reisebus zu retten - vergeblich.  © Roland Halkasch

Bislang gehe man davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht habe, hieß es weiter. Weitere Ermittlungen laufen. Im Zuge des Einsatzes ist die Dresdner Straße noch immer voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen also mit Einschränkungen rechnen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

