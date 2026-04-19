Blitze, Hagel, Starkregen: Unwetter rollt auf Sachsen zu

Leipzig - Das Wetter wird mit Gewittern und Starkregen am Sonntag ungemütlich in Sachsen .

In Sachsen wird es ungemütlich. © Martin Gerten/dpa

Zunächst fallen nur einzelne Schauer, aber am Vormittag ziehen lokal Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmische Böen auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Von Westen her breitet sich dazu kräftiger, teils gewittriger Regen aus. In der Oberlausitz schließt der Wetterdienst besonders starke, unwetterartige Regenfälle nicht aus.

Am Abend lässt der Regen langsam nach. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 bis 17, im Bergland 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Montag fallen bei 7 bis 1 Grad noch vereinzelte Schauer.

Der Montag selbst wird bewölkt und regnerisch bei maximal 8 bis 11 Grad, im Bergland 5 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Dienstag geht es mit einzelnen Regenfällen weiter, im Erzgebirge kann Schneeregen fallen. Es kühlt ab auf 4 bis 0 Grad.