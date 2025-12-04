Verspätungen wegen Feuerwehr-Einsatz in Dresdner Innenstadt
Dresden - Blaulicht auf der Ostra-Allee in Dresden! Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zum Holiday Inn nahe dem Zwingerteich ausrücken. Die DVB meldeten Verspätungen.
Eine laute Alarmsirene dröhnte kurz nach 18.30 Uhr aus dem Gebäude. Viele Hotelgäste hatten sich wenig später bereits ins Freie begeben.
"Im Untergeschoss hatte ein Rauchmelder ausgelöst", erklärte Einsatzleiter Michael Wolf vor Ort gegenüber TAG24.
Bei einer Lageerkundung sei jedoch nichts festgestellt worden.
Die Kameraden konnten daher zügig wieder einrücken.
DVB mit Verspätungshinweis bei X
Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen, weshalb sich Straßenbahnen stauten und es folglich zu Verspätungen kam.
Im Einsatz waren laut Wolf insgesamt 16 Kräfte mit einem Löschzug der Feuerwache Altstadt.
