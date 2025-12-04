Verspätungen wegen Feuerwehr-Einsatz in Dresdner Innenstadt

Dresden - Blaulicht auf der Ostra-Allee in Dresden ! Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zum Holiday Inn nahe dem Zwingerteich ausrücken. Die DVB meldeten Verspätungen.

Wegen eines Feuerwehr-Einsatzes am Holiday Inn war das Gleis der Straßenbahn Richtung Postplatz blockiert. © TAG24

Eine laute Alarmsirene dröhnte kurz nach 18.30 Uhr aus dem Gebäude. Viele Hotelgäste hatten sich wenig später bereits ins Freie begeben.

"Im Untergeschoss hatte ein Rauchmelder ausgelöst", erklärte Einsatzleiter Michael Wolf vor Ort gegenüber TAG24.

Bei einer Lageerkundung sei jedoch nichts festgestellt worden.

Die Kameraden konnten daher zügig wieder einrücken.