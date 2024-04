02.04.2024 15:57 2.833 Zündler von Leuben wütet nur einen Tag später erneut in Dresden!

Zündler schlägt wieder zu! Nachdem ein 45-Jähriger am Ostersonntag Altpapier in Brand gesetzt hatte, wütete er am Montag erneut - dieses Mal an Mülltonnen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Zündler schlägt erneut zu! Am Ostersonntag stellten Polizisten in Dresden-Leuben einen 45-Jährigen, der dort Altpapier in Brand gesetzt hatte. Nur einen Tag später geriet er wieder ins Visier der Beamten. Die Feuerwehr musste wegen eines Zündlers (45) zunächst am Ostersonntag ausrücken. Einen Tag später sorgte der 45-Jährige erneut für Einsätze. © Roland Halkasch Zeugen beobachteten den Mann am gestrigen Montagmorgen dabei, wie er in Mickten an Mülltonnen hantierte. Sie gingen anschließend in Flammen auf. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden ereigneten sich die Brände an der Leipziger Straße, der Sternstraße sowie der Lommatzscher Straße. Alarmierte Beamte griffen den 45-jährigen Deutschen auf und nahmen ihn fest. Wie hoch der Sachschaden der neuerlichen Zündel-Aktionen ausfiel, ist bislang noch unklar.

Titelfoto: Roland Halkasch