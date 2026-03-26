Frau in Dresden sexuell belästigt - Wer hat etwas mitbekommen?

Dresden - Sexuelle Belästigung in der Wilsdruffer Vorstadt in Dresden ! Wer hat was gesehen?

An der Haltestelle "Bahnhof Mitte" wurde eine Frau sexuell belästigt. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Am Dienstag wurde eine 30-jährige Frau gegen 22.50 Uhr von einem unbekannten Mann belästigt, wie die Polizei mitteilte.

An der Haltestelle "Bahnhof Mitte" berührte der Täter sein Opfer unsittlich. Als sie ihn ansprach, flüchtete er.

Der Mann wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt und hatte eine Körpergröße von circa 1,70 Meter.

Die beschriebene Person war blond und trug am Tatabend einen langen, beigen Trenchcoat sowie einen hellen Rucksack.