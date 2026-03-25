Bau der Campuslinie: Das kommt jetzt auf die Südvorstadt zu

Dresden - Ab Juni wird's ernst: Zwischen Löbtau und Südvorstadt starten Bauarbeiten für den nächsten Abschnitt der Campuslinie. Für Anwohner heißt das: Zähne zusammenbeißen. Bis 2030 werden Lärm, Umleitungen und Parkplatznot den Alltag prägen.

So soll es künftig auf der Nürnberger Straße aussehen. © DVB

Mit der Campuslinie entsteht eine neue Straßenbahnstrecke von Löbtau bis Strehlen, seit über einem Jahrzehnt arbeiten Stadtplaner am 324-Millionen-Euro-Projekt. Dieses Jahr ist endlich Baustart für einen großen Bauabschnitt: 1,7 Kilometer Straße - vom Ebertplatz über die Nossener Brücke bis vor den Nürnberger Platz - bekommen neue Gleise, Wege, Haltestellen. Parallel wird die marode Nossener Brücke erneuert.

"Die Campuslinie ist wohl eines der größten Bauvorhaben, das die Landeshauptstadt auf den Weg gebracht hat", sagte Straßenamtsleiterin Simone Prüfer (60) bei der letzten Bürgerveranstaltung. Doch für Anwohner sind Belastungen unausweichlich.

Laut Projektleiter Uwe Schröder (58) wird der Verkehr zwar immer in beide Richtungen fließen können - aber die meiste Zeit nur zweispurig. Bis Jahresende laufen Abbrucharbeiten. Von Januar 2027 bis Mai 2028 sollen nördliche Straßenhälfte und nördlicher Brückenteil gebaut werden, bis März 2030 folgen südliche Straßenseite und Straßenbahnbrücken.

Solange fahren Autos auf der jeweils anderen Seite. Die Brücke wird nachts teils voll gesperrt, am Ebertplatz monatelang unter Vollsperrung gebaut. Erst Mitte 2031 ist die Nossener Brücke komplett fertig.