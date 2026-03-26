Frischer Wind für Dresden! Sechs junge Köpfe mischen die Designszene auf

Sechs junge Gründer aus Dresden wollen mit den Dresden Design Days die Kunst- und Designszene im Osten aufmischen. Wer Lust hat, kann sich bewerben.

Von Maxima Michael

Dresden - Kreative Köpfe können sich derzeit für die "Dresdner Design Days" bewerben - und damit die Szene im Osten richtig beleben.

Das Gründer-Team (von links nach rechts): Alima Wassermann (23), Sabine Boger (27), Kolja Kirsch (24), Anna Weiß (27), Ole Müller (23) und Lionel Otto (23).
Das Gründer-Team (von links nach rechts): Alima Wassermann (23), Sabine Boger (27), Kolja Kirsch (24), Anna Weiß (27), Ole Müller (23) und Lionel Otto (23).  © Alex Lohmann

Vom 21. bis 23. August findet das erste ostdeutsche Designfestival statt. In verschiedensten Locations der Stadt werden unter anderem Workshops und Ausstellungen angeboten, damit Interessierte in einen direkten Austausch kommen.

Die Dresdner Nachwuchsförderung und deren Ideen werden bei dem Projekt großgeschrieben. Die Designszene in Dresden ist "teilweise etwas monoton und an manchen Stellen eingeschlafen, hat aber viel Potenzial", erklärt Mitgründer Ole Müller (23) gegenüber TAG24. Das soll sich ändern!

Die Aussteller sind dabei bunt durchmischt: Sowohl bereits erfahrene Künstler als auch Newcomer zeigen ihr Können. "Wir haben unsere Türen für alle geöffnet, die kreativ arbeiten", betont Alima Wassermann (23), eine der Gründerinnen.

Dresden: Bau der Campuslinie: Das kommt jetzt auf die Südvorstadt zu
Dresden Bau der Campuslinie: Das kommt jetzt auf die Südvorstadt zu

Abseits vom reinen Design reicht die Bandbreite von Architektur über Gebrauchskunst bis hin zu Fotografie.

Die Design Weeks in Eindhoven und Mailand sind für die jungen Erwachsenen eine große Inspiration. So etwas selbst auf die Beine zu stellen und damit den Osten zu bereichern, fühlt sich für das junge 6-köpfige Team genau richtig an.

Je nach Zuspruch und Interesse hoffen sie, die Anzahl der Locations und Projekte von Jahr zu Jahr steigern zu können.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

"Dresdner Design Days": Bewerber sollen sich "trauen und Erfahrungen sammeln"

Die Neustädter Markthalle wird eine der Locations sein, an denen kreative Köpfe ihre Konzepte präsentieren.
Die Neustädter Markthalle wird eine der Locations sein, an denen kreative Köpfe ihre Konzepte präsentieren.  © Dresden Design Days

Was die "Dresdner Design Days" von anderen abhebt, ist für den Produktdesign-Student Lionel Otto (23) ganz klar: Es gibt einen "direkten Austausch und echtes Feedback von den Besuchern und die Designer bekommen eine Plattform".

Auch die Ausweitung des eigenen Netzwerkes kann für kreative Köpfe besonders hilfreich sein.

Für den aktuellen Bewerbungsprozess ("Open Call") haben die Gründer vor allem einen Wunsch: "Einfach trauen und Erfahrungen sammeln", wie sie sagen.

Dresden: Ausstellung in der Galerie Mitte: Angela Hampel zum 70.
Dresden Ausstellung in der Galerie Mitte: Angela Hampel zum 70.

Mit ihrem Projekt hat das Team bisher viel Zuspruch und Interesse bekommen, auch von bereits bestehenden Designern und Künstlern. "Alle haben Bock", sind sie sich einig.

Wer Lust hat, Teil des Ganzen zu sein und sein eigenes Schaffen zu präsentieren, hat bis zum 1. April Zeit, sich unter dem Open Call der "Dresdner Design Days" zu bewerben. "Die Konzepte müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fertig sein, aber es brauch eine Art Visualisierung", erklärt Ole.

"Das wird cool", ist sich Lionel sicher - die Vorbereitungen für das Event laufen in vollen Zügen!

Titelfoto: Alex Lohmann

Mehr zum Thema Dresden: