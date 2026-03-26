Frischer Wind für Dresden! Sechs junge Köpfe mischen die Designszene auf

Dresden - Kreative Köpfe können sich derzeit für die "Dresdner Design Days" bewerben - und damit die Szene im Osten richtig beleben.

Das Gründer-Team (von links nach rechts): Alima Wassermann (23), Sabine Boger (27), Kolja Kirsch (24), Anna Weiß (27), Ole Müller (23) und Lionel Otto (23). © Alex Lohmann

Vom 21. bis 23. August findet das erste ostdeutsche Designfestival statt. In verschiedensten Locations der Stadt werden unter anderem Workshops und Ausstellungen angeboten, damit Interessierte in einen direkten Austausch kommen.

Die Dresdner Nachwuchsförderung und deren Ideen werden bei dem Projekt großgeschrieben. Die Designszene in Dresden ist "teilweise etwas monoton und an manchen Stellen eingeschlafen, hat aber viel Potenzial", erklärt Mitgründer Ole Müller (23) gegenüber TAG24. Das soll sich ändern!

Die Aussteller sind dabei bunt durchmischt: Sowohl bereits erfahrene Künstler als auch Newcomer zeigen ihr Können. "Wir haben unsere Türen für alle geöffnet, die kreativ arbeiten", betont Alima Wassermann (23), eine der Gründerinnen.

Abseits vom reinen Design reicht die Bandbreite von Architektur über Gebrauchskunst bis hin zu Fotografie.

Die Design Weeks in Eindhoven und Mailand sind für die jungen Erwachsenen eine große Inspiration. So etwas selbst auf die Beine zu stellen und damit den Osten zu bereichern, fühlt sich für das junge 6-köpfige Team genau richtig an.

Je nach Zuspruch und Interesse hoffen sie, die Anzahl der Locations und Projekte von Jahr zu Jahr steigern zu können.