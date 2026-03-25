Ausstellung in der Galerie Mitte: Angela Hampel zum 70.

Dresden - Wild, furchtsam, sanft und gelassen schauen ihre Figuren in die Welt. Paarweise schmiegen sie sich aneinander. Um Berührungen innen wie außen geht es in der Ausstellung "handsam" mit Malerei, Zeichnung und Druckgrafik von Angela Hampel zum 70. Geburtstag in der Galerie Mitte (bis 4. April).

Künstlerin Angela Hampel (70) vor einigen ihrer Bilder. © Fotomontage/Lilli Vostry

Dort zeigt außerdem der Künstler Michael Klose unter dem Titel "Reflexion" seine Bilderlandschaften in wunderbar schwebenden Farben. Im Kabinett der Galerie sind die aktuellen Arbeiten - mit Acryl und sibirischer Kreide gezeichnet - von Angela Hampel zu sehen. Es sind Ausschnitte aus ihrem laufenden Werk, in denen es um die Licht- und Schattenseiten des Menschseins geht.

Hampel gehört zu den herausragenden Künstlerinnen in Ostdeutschland. In ihren Bildern setzt die Malerin sich in unverkennbar kraftvoller Handschrift mit menschlichen Beziehungen, Mann-Frau-Rollenbildern, Ohnmacht und Kraft des Weiblichen - oft in mythologischen Gleichnissen - auseinander.

"Die eigenen Wertvorstellungen behalten, hochhalten", ist ihr wichtig. Der Titel "handsam" bedeutet, dass es Handzeichnungen sind. "Quintessenz ist das freundliche, zärtliche Miteinander zwischen allen Lebewesen, die Anteilnahme, das Akzeptieren des anderen. Das Sosein. Dazu ist man kaum noch in der Lage", so Hampel.

"Ich gehöre ja zu einer Generation von Menschen aus dem Osten, deren Werte am Verschwinden sind. Die Kunst auch mit einer gewissen Haltung machen und die Dinge anders sehen."