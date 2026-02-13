Fünffacher Preisträger: Buchhandlung in der Neustadt gehört zu den besten überhaupt

Dresden - Zwischen philosophischen Meisterwerken und frisch veröffentlichten Kinderbüchern streift auf 35 Quadratmetern Britisch-Kurzhaar-Mix "Liv Isis Nagori" (2) durch die Regale. Und mittendrin: Buchhändler Jörg Stübing (61). Seine Buchhandlung "Büchers Best" auf der Louisenstraße zählt zu den Gewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises 2025, der am 19. März auf der Leipziger Buchmesse (LBM) verliehen wird.

Für Jörg Stübing (61) ist seine Buchhandlung in der Neustadt eine "seltene Orchidee, die nur auf diesem Boden gedeiht". © Norbert Neumann

Seit 2002 führt der gebürtige Magdeburger den Laden. Viele der damals noch zehn Buchhandlungen ringsum sind längst verschwunden – er hat durchgehalten. Vielleicht, weil es hier mehr gibt als Neuerscheinungen.

Stübing besorgt Vergriffenes, empfiehlt Unerwartetes, serviert dazu Kaffee und kluge Gespräche. "Jeder soll hier glücklicher rauskommen, als er reingekommen ist", erklärt der 61-Jährige. Mit seiner Buchhandlung in der Neustadt möchte er vor allem eines: "Zeigen, dass Erkenntnis Spaß machen kann."

Nachdem der gelernte Maschinenbauer in Leipzig Philosophie studierte und anschließend eine Galerie führte, kam er eher zufällig zum Buchhandel.

Heute versteht er seinen Laden als Denkraum. Er möchte "für viele Stimmen eine offene Bühne schaffen und ermöglichen, beide Seiten einer Mauer zu sehen. Vorurteile infrage stellen können und dafür das Material bereitstellen."