Galaktisches Jubiläum: Dresdner Sternwarte feiert Fünfzigsten

Dresden - Nach den Sternen greifen: Das geht seit 50 Jahren am Hornweg in der Sternwarte Gönnsdorf.

Neben Astro-AGs für Schüler bietet die Sternwarte täglich "Live-Beobachtungen" nach Sonnenuntergang sowie jeden zweiten Montag im Monat einen Vortrag. © Stefan Häßler

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, blickte der Verein Sternwarte Dresden-Gönnsdorf (25 Mitglieder) am Samstag auf die bewegte Geschichte des Observatoriums zurück.

1976 eingeweiht, galt es bis 2006 als ein Astro-Stützpunkt der TU Dresden. "Doch wegen der steigenden Luftverschmutzung suchte die Uni einen neuen Standort", weiß Sternwarten-Urgestein Renate Franz (85).