Nach Straßenbahn-Unfall: "Lottchen" lädt Kinder zur Trostpflaster-Runde

Dresden - Anfang Mai erlebten die Kinder der Löbtauer Kinderwelt einen Schreckensmoment: Bei einem Zusammenstoß von Straßenbahn und Bus auf der Cossebauder Straße/Warthaer Straße saßen sie mit in der Bahn. Am Donnerstag gab es für die kleinen Fahrgäste deshalb eine Überraschung.

Pia Müller vom Straßenbahnmuseum erklärte den Kindern, wer die Comic-Figuren Leo und Theo auf der "Lottchen" eigentlich sind. © DVB AG

So luden die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Knirpse zu einem Ersatz-Ausflug ein. Der ursprünglich geplante Ausflug war wegen des Crashs nämlich ausgefallen.

Nun wartete an der Haltestelle "Burgkstraße" die Kinderstraßenbahn Lottchen auf die Truppe.

Bei der Fahrt durch die Stadt und dem Besuch im Straßenbahnmuseum durften die Kinder Bahnen bestaunen und sogar anfassen. Zum Abschluss gab es noch kleine Geschenke.

"Nach der erlittenen Schrecksekunde in der Straßenbahn wollten wir die traurigen Kinder irgendwie entschädigen", betont DVB-Betriebsleiter Jan Silbermann (50).