Nach Straßenbahn-Unfall: "Lottchen" lädt Kinder zur Trostpflaster-Runde

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Nachdem eine Kita-Gruppe einen Straßenbahn-Unfall miterlebt hatte, überraschten die DVB die Kinder mit einer Fahrt in der Kinderstraßenbahn "Lottchen".

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Anfang Mai erlebten die Kinder der Löbtauer Kinderwelt einen Schreckensmoment: Bei einem Zusammenstoß von Straßenbahn und Bus auf der Cossebauder Straße/Warthaer Straße saßen sie mit in der Bahn. Am Donnerstag gab es für die kleinen Fahrgäste deshalb eine Überraschung.

Pia Müller vom Straßenbahnmuseum erklärte den Kindern, wer die Comic-Figuren Leo und Theo auf der "Lottchen" eigentlich sind.
Pia Müller vom Straßenbahnmuseum erklärte den Kindern, wer die Comic-Figuren Leo und Theo auf der "Lottchen" eigentlich sind.  © DVB AG

So luden die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Knirpse zu einem Ersatz-Ausflug ein. Der ursprünglich geplante Ausflug war wegen des Crashs nämlich ausgefallen.

Nun wartete an der Haltestelle "Burgkstraße" die Kinderstraßenbahn Lottchen auf die Truppe.

Bei der Fahrt durch die Stadt und dem Besuch im Straßenbahnmuseum durften die Kinder Bahnen bestaunen und sogar anfassen. Zum Abschluss gab es noch kleine Geschenke.

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"Nach der erlittenen Schrecksekunde in der Straßenbahn wollten wir die traurigen Kinder irgendwie entschädigen", betont DVB-Betriebsleiter Jan Silbermann (50).

Die Sonderfahrt mit der Kinderstraßenbahn Lottchen war als Trostpflaster für die Kita-Knirpse der Löbtauer Kinderwelt gedacht.
Die Sonderfahrt mit der Kinderstraßenbahn Lottchen war als Trostpflaster für die Kita-Knirpse der Löbtauer Kinderwelt gedacht.  © DVB AG
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Bei dem Unfall waren eine Straßenbahn der Linie 12 und ein Bus der Linie 68 zusammengestoßen. Rund 20 Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind der Löbtauer Kinderwelt. Sachschaden: rund 100.000 Euro.

Titelfoto: DVB AG

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