"Schlechter Witz!": Kritik am Freibad ohne Wasser

Dresden - Im FKK-Luftbad Dölzschen ist das Wasserbecken für Besucher tabu, weil das historische Bad keine Wasseraufbereitungsanlage hat und das Gesundheitsamt die Nutzung anders als in den Vorjahren untersagte . Eine Anfrage von Team Zastrow (TZ) zeigt jetzt Pannen innerhalb der Verwaltung auf.

Matthias Weigel (47, Team Zastrow) sitzt im Stadtbezirksbeirat Cotta. © privat

Zwar hat das historische Bad (1870 eröffnet) seit Mittwoch wieder geöffnet. Doch das Becken muss leer bleiben, auch Wasserspielplatz und Duschen sind nicht nutzbar.

"Ein Freibad ohne Wasser ist kein Freibad. Diese Form der Öffnung ist nichts anderes als ein schlechter Witz", sind sich die Stadtbezirksbeiräte Matthias Weigel (47, Team Zastrow) und Torsten Nitzsche (51, Freie Wähler) einig.

Nach jahrelanger Duldung des händischen Chlorens im Luftbad war unter der neuen Gesundheitsamtsleiterin Kristina Böhm (48) im Mai eine Nutzungsuntersagung wegen gesundheitlicher Bedenken an die Bäderbetriebe geschickt worden, was Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) als "Posse" bezeichnete.

Wie eine TZ-Anfrage zeigt, ging das Schreiben zunächst auch noch an die falsche Stelle, wodurch die Bäderbetriebe erst am 21. Mai die Gelegenheit bekamen, sich dazu zu äußern - da war die Freibadsaison bereits eröffnet.