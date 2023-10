Geflüchtete ziehen ins Bordell: Nicht mal der Stadtbezirksrat war informiert!

Dresden - Statt eines Bordells eröffnet zum Monatsende eine Asylunterkunft : Am heutigen Mittwoch können sich Interessierte in Alttorna (Leubnitz-Neuostra) zum Tag der offenen Tür (15 bis 18 Uhr) selbst ein Bild von dem Flüchtlingsheim machen. Viele Anwohner wussten noch gar nichts davon.

Heute erinnert in den Wohnräumen noch die extravagante Farbgestaltung an Wänden an die einst geplante Nutzung. © Pressestelle Stadt Dresden

Stadtrat Jens Genschmar (54, Freie Wähler), der ebenfalls im kleinen städtischen Parlament sitzt:

"Ich wundere mich, warum die Verwaltung darüber auch im Stadtbezirksbeirat kein Wort verlor." Für ihn ist der Tag der offenen Tür heute eine "Alibiveranstaltung".

Das Rathaus teilte zur kritisierten Informationspolitik mit: "Die Nutzung des Objekts in Alttorna war immer wieder Thema in den Medien und den kommunalen Gremien. So wurde beispielsweise die Nutzungsänderungsgenehmigung im Juli 2022 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht, in deren Folge zwei Nachbarwidersprüche bei der Stadtverwaltung eingingen."