02.12.2024 15:10 2.849 Glätte in Dresden: So viele Unfälle gab es heute auf vereisten Straßen

In Dresden gab es am heutigen Montagmorgen eine Vielzahl an Glätteunfällen. Insgesamt kam es zu 82 Unfällen, bei denen auch einige Menschen verletzt wurden.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Vereiste Straßen, Fahrrad- und Gehwege erschwerten den Dresdnern am heutigen Montag den Weg zur Arbeit und führten zu einer Vielzahl an Unfällen. Um die Gefahr auf den Straßen durch Glätte zu reduzieren, rückten am heutigen Montagmorgen die Fahrzeuge des Winterdienstes aus. © Jan Woitas/dpa Wie die Polizei mitteilt, kam es am heutigen Montag zwischen 6 und 12 Uhr aufgrund von Glatteis zu insgesamt 82 Unfällen! Glücklicherweise handelt es sich bei den meisten lediglich um Sachschäden. In den frühen Morgenstunden gab es vereinzelte Regenschauer, die zusammen mit den frostigen Temperaturen sämtliche Straßen und Wege in eine tückische Eisbahn verwandelten. Dresden Polizei-Hubschrauber kreist über Elbe in Dresden: Das ist der Grund! Allein in Dresden stürzten sieben Fahrradfahrer, in Riesa waren es drei. Auch in Radebeul und Heidenau stürzten einige Radler. Mit teilweise schweren Verletzungen wurden diese in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Sogar Winterdienst von Glätte-Unfall betroffen Auch für zwei Fahrzeuge des Winterdienstes war die Straße wohl zu glatt. © Martin Schutt/dpa Doch selbst der Winterdienst war nicht vor der Glätte gefeit! So rutschte nach einem Unfall in Schäferberg bei Kreischa ein Fahrzeug des Winterdienstes aufgrund der Glätte in den Straßengraben. Dasselbe Schicksal ereilte auch ein weiteres Fahrzeug auf der S154 zwischen Mittelndorf und Lichtenhain, der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Was die Polizei bei glatten Straßen rät Um weitere Unfälle zu vermeiden, rät die Polizei deswegen: die Geschwindigkeit an die Fahrbahnverhältnisse anzupassen genügend Abstand zu halten dafür zu sorgen, dass die Scheiben nicht beschlagen sind und der Fahrende eine klare Sicht auf die Straße hat mit einem unvorhergesehenen Wechsel der Fahrbahnverhältnisse zu rechnen Gerade beim Wechsel von Wald- auf Feldstücken können die Straßenbedingungen und somit auch die Glätte stark variieren. Auch in den nächsten Tagen ist Vorsicht auf den Straßen geboten!

Titelfoto: Jan Woitas/dpa