Prominenter Besuch: DFB-Stars machen halt an Dresdner Schule
Dresden - Großes Staunen am Gymnasium Bürgerwiese in Dresden: Nur einen Tag nach dem 5:0-Kantersieg im WM-Quali-Match gegen Slowenien haben fünf Spielerinnen der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft die Schule an der Parkstraße besucht.
Nicole Anyomi, Janina Minge, Stina Johannes (alle drei 26), Jella Veit (20) sowie Ena Mahmutović (22) überraschten am gestrigen Mittwochnachmittag die Schülerinnen der fünften bis elften Klasse und sorgten damit für jede Menge Begeisterung.
In der Dreifeld-Sporthalle übernahmen die Stars dabei unter anderem eine Trainingseinheit für zwei Mädchen-Fußball-AGs.
Ganz zufällig kam der Termin allerdings nicht zustande. Denn wie Schulleiter Jens Reichel gegenüber TAG24 erklärte, hatte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) im Vorfeld eine entsprechende Anfrage gestellt.
Die Schule kooperiert laut Angaben des Direktors mit dem SFV, pflegt darüber hinaus noch Kontakte zu Zweitligist Dynamo Dresden. In dessen Rudolf-Harbig-Stadion hatte am Vortag auf der anderen Straßenseite das Länderspiel der deutschen Frauen stattgefunden.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
DFB-Spielerinnen stehen für Autogramme und Fragen zur Verfügung
Neben der günstigen Lage und den Connections war es auch das spielerische Talent der jungen Mädchen, das der Schule diese besondere Ehrung einbrachte.
Die Fußballerinnen des Gymnasiums zählen nämlich zu den besten Kickerinnen in ganz Deutschland. Regelmäßig qualifizieren sie sich für den weltgrößten Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics", erklärte Reichel voller Stolz, dessen Lob für seine Mannschaft - zu Recht - kaum Grenzen kannte.
Dafür fahren sie jedes Jahr aufs Neue nach Berlin, wo sie gemeinsam mit 15 weiteren Teams um die Fußball-Krone spielen. Jedes Bundesland stellt dabei nur eine einzige Mannschaft.
Im Anschluss an die Trainings-Session nahmen sich die DFB-Stars außerdem noch Zeit für Autogramme und Erinnerungsfotos.
In einer Gesprächsrunde beantworteten sie zudem zahlreiche Fragen, unter anderem zu ihrem Alltag als Profifußballerinnen, zum Training, Reisen mit der Nationalmannschaft und dem Leben im Team.
Für die Schülerinnen war der Promi-Besuch ein ganz besonderes Erlebnis, bevor es für die fünf Akteurinnen schließlich weiterging.
Titelfoto: Andreas Pach