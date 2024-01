Große Sause bei Holger John: Sogar Nadja Auermann gibt sich die Ehre

Dresden - Wenn die kleine Kreuzung Rähnitzgasse/Heinrichstraße abends mit Menschen verstopft ist. Wenn Gespräche brodeln. Dann hat Holger John (63) zu einer Vernissage in seine Galerie eingeladen.

Sogar die pressescheue Nadja Auermann (52) schaute vorbei. Das Ex-Supermodel hatte ein kleines, selbst gemaltes Bild, eine Hommage an John, der Ausstellung beigesteuert.

Untergrund-Streetart-Künstler "Milchmann" (45) kam mit Hasenmaske und chinagelbem Hoodie, bedruckt mit Kim-Jong-il samt Micky-Maus-Ohren. Künstler David Adam (53) alias Dada Vadim war persönlich und in der Ausstellung als Plastik mit Rakete präsent.

Wie immer gab es da nicht "nur" Kunst zu sehen. Der Gast konnte und sollte sich auch an Publikum und Gesprächen berauschen. Erst recht zum Jubiläum.

Am Wochenende zu einer ganz besonderen: John feierte mit der Ausstellung "Sahne" und einem Winterfest mit Badezuber und Sauna den zehnten Geburtstag seiner Galerie.

Neben den aktuell äußerst gefragten Malern Gustav Sonntag (29) und Söntke Campen (32) überraschte ein junges Talent: Kurt Kern (13). "Ich habe vor eineinhalb Jahren im Urlaub ein Malvideo von Bob Ross geguckt. Danach wollte ich das nachmachen", erklärt der junge Künstler. Das Ergebnis: "Matterhorn von hinten" - ein Ölbild für 1200 Euro. "Der Vater eines Schulfreundes hat mich an Holger John vermittelt", verrät Kurt.

Was viele Gäste nicht wussten: "Ich habe den Galeriegeburtstag ganz bewusst auf den 20. Januar gelegt", so John. Sein verstorbener Vater Joachim John, ein erfolgreicher DDR-Grafiker, wäre an diesem Tag 86 Jahre alt geworden.