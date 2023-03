Große Sportgala: Das sind Dresdens Sportler des Jahres!

Dresden - Die Basketballer der Dresden Titans eilten am gestrigen Samstagabend von Sieg zu Sieg. Nach dem Zweitliga-Triumph in der Margon Arena gegen die Panthers Schwenningen (85:74), staubten sie im Kongresszentrum den Titel "Mannschaft des Jahres 2022" in Dresden ab. Und von ihrem Präsidenten gab's gleich die nächste Zielstellung ...

Nach ihrer olympischen Bronzemedaille 2021 in Tokio legte die 27-Jährige 2022 nach: In Rom bei der EM schnappte sie sich Gold im Drei-Meter-Mixed und im Drei-Meter-Synchro. Bei der WM wurde sie zweimal Vierte.

Dresdens Sportler des Jahres Tom Liebscher-Lucz (29, oben rechts) konnte nicht persönlich vor Ort sein, nahm aber per Live-Schalte aus Portugal an der Sportgala teil. © Lutz Hentschel

Auch was sie mit ihrem Preisgeld von 1000 Euro macht, weiß Punzel schon - sie wird es spenden: "Zuletzt ging's an die Flüchtlingshilfe Dresden. Es war damals so aktuell. Im Jahr davor waren durch die Corona-Pandemie so viele Betriebe gebeutelt, da habe ich es an unsere Physiotherapie-Praxis gespendet."

Die Wahl zum Sportler des Jahres schnappte sich Seriensieger Tom Liebscher-Lucz (29). Der Olympiasieger vom Kanuclub Dresden wurde zum siebten Mal gekürt. "Das ist jedes Mal eine große Ehre für mich", so der 29-Jährige.

Nur live dabei konnte er diesmal nicht sein. Er war knapp 2600 Kilometer entfernt im Trainingslager, aber aus dem portugiesischen Montemor-o-Velho zugeschaltet. Und da er bei der Heim-WM in Duisburg Ende August nicht wieder wie 2022 mit dem Vierer über 500 Meter nur WM-Zweiter werden will, arbeitet Liebscher-Lucz derzeit am Feinschliff für die Saison. "Die Auszeichnung ist deshalb Motivation." Zumal sein Coach Jens Kühn zum zweiten Mal als Trainer des Jahres geehrt wurde.

Richtig gefeiert wurden die Titel am Samstag nicht. Die Gala war noch etwas coronageschuldet auf Sparflamme gekocht. Aber nächstes Jahr soll es wieder in einer Ballnacht enden ...