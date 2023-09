16.09.2023 21:54 4.012 Großeinsatz im Süden Dresdens! Polizei stürmt Rechtsrockkonzert

Großeinsatz in Gittersee! Am Samstagabend stürmte ein Großaufgebot der Polizei in die Karlsruher Straße, ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil.

Von Eric Hofmann

Dresden - Großeinsatz in Gittersee! Am heutigen Samstagabend stürmte ein Großaufgebot der Polizei in die Karlsruher Straße, ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil. Ein Großaufgebot der Polizei stürmte in die Karlsruher Straße. © privat Nach TAG24-Informationen verhinderte die Polizei ein Rechtsrockkonzert. 20 Uhr schlug die Polizei in einer ehemaligen Buchhandlung in der Karlsruher Straße zu. Ein Polizeisprecher bestätigt: "Es gibt dort aktuell einen Einsatz." Zu den Hintergründen wollte er sich wegen der laufenden Maßnahmen noch nicht äußern. Nach TAG24-Informationen war jedoch ein Konzert der rechten Szene Anlass für die Aktion.

Titelfoto: privat