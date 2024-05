Grünes Licht für Infineon: Europas größte Chip-Fabrik entsteht in Dresden

Bis 2026 soll alles fertig sein: 800 Bauarbeiter rackern auf der Baustelle im Dauerbetrieb, gelieferte Materialen werden unverzüglich verbaut. © Eric Münch

Die Ausmaße des Projektes für die zukünftige "Smart Power Fab" sind gigantisch: Auf 30.000 Quadratmetern Fläche (mehr als vier Fußballfelder) arbeiten 800 Bauarbeiter. Rund um die Uhr, an sechs Tagen in der Woche. Wer das Gelände in kurzer Zeit überblicken möchte, nimmt am besten den Bus.

Infineon-Projektleiter Holger Hasse (53) ist stolz: "Wir liegen voll im Plan, sowohl bei der Zeit als auch den Kosten."

Der Aushub der Baugrube (bis 22 Meter tief) ist fertig, nun schreiten die Roh- und Hochbauarbeiten voran.

Drei Beton-Pumpen sind im Dauereinsatz, werden von zehn weithin sichtbaren Kränen (bis zu 80 Meter hoch) umrankt. Geliefertes Material wird sofort verbaut.