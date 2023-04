Chip-Boom in Dresden: Infineon baut an! Ist schon Konkurrenz aus Taiwan unterwegs?

Dresden - Polit-Promi-Parade für die "Smart Power Fab" von Infineon in Dresden : Zum ersten Spatenstich der neuen Chipfabrik am kommenden Dienstag hat sich nicht nur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (64, CDU ) angesagt, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) und natürlich Sachsens MP Michael Kretschmer (47, CDU).

Der jetzige Infineon-Standort im Norden von Dresden. © Jürgen-M. Schulter

Und natürlich hat das Ganze mit Geld zu tun. Gigantische fünf Milliarden Euro will Infineon in die neue Mega-Fabrik stecken. Mehr hat der US-amerikanische Halbleiterkonzern in seiner ganzen Unternehmensgeschichte dem Vernehmen nach bisher nirgendwo sonst investiert.

Die Erweiterung des bereits bestehenden Werks soll die Produktion erheblich steigern. Denn die Nachfrage ist riesig.

Selbstverständlich ist die weitere Konzentration von Produktionskapazitäten im "Silicon Saxony" rund ums Dresdner Elbtal ein Politikum an sich. Noch mehr aber, wenn man die Infineon-Pläne ins Kalkül zieht. Insgesamt eine Milliarde Euro will sich der Konzern nämlich von EU, Bund und Freistaat fördern lassen.

Für das Trio stehen dabei weder das Renommee noch die 1000 entstehenden Arbeitsplätze im Vordergrund, sondern die Steigerung des europäischen Anteils an der globalen Halbleiterproduktion.

Sie soll bis 2030 bis auf 20 Prozent steigen und die Wirtschaft in den EU-Ländern unabhängiger machen - vor allem von der Produktion in Fernost. Dafür kann man schon mal aus Brüssel oder Berlin anreisen.