Attacke in Gorbitz: Zehnköpfige Gruppe schlägt und tritt zu

Dresden - Gruppen-Angriff in Dresden - Gorbitz! Am späten Dienstagabend sind am Merianplatz drei Männer verletzt worden.

In Dresden-Gorbitz griff eine zehnköpfige Gruppe drei Männer gewaltsam an. © Roland Halkasch

Gegen 22 Uhr griff eine etwa zehnköpfige Gruppe drei Männer an der gleichnamigen Haltestelle "Merianplatz" an. Sie trafen aufeinander, nachdem es kurz vorher bereits eine Auseinandersetzung in einem Jugendclub gegeben hat, wie die Polizei berichtet.

Die größere Gruppe, bestehend aus syrischen Staatsbürgern im Alter von 16 bis 20 Jahren, schlag und trat zu. Außerdem warfen sie mit Flaschen. Einer der Angreifer zückte sogar ein Messer, beließ es jedoch bei einer Drohung.

Ein 19-jähriger Geschädigter kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen beiden (17 und 25 Jahre alt) erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten.