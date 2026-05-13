Statt Masken-Fabrik: Neues Ami-Restaurant soll Bannewitz touristisch beleben
Bannewitz - Das Erlebnisgasthaus Timberjacks in Bannewitz steht kurz vor der Eröffnung. Was Gäste künftig im Restaurant erwartet und welche Bedeutung das neue Projekt für die Gemeinde hat - TAG24 nachgehakt.
Wie Bannewitz' Bürgermeister Heiko Wersig (43) im Gespräch mit TAG24 mitteilt, wurde der Grundstein für das Restaurant bereits vor einigen Jahren gelegt und geht auf seinen Vorgänger Christoph Fröse zurück, der "diesen Kontakt hergestellt und damit die Ansiedlung grundsätzlich erst ermöglicht hat".
Der Gemeinderat habe sich damals bewusst für das Gastronomiekonzept entschieden - und gegen die Ansiedlung eines Maskenherstellers während der Corona-Krise. "Diese Entscheidung war und ist aus meiner Sicht bis heute auch die richtige gewesen", so Wersig.
Mittlerweile ist rund um das Großprojekt eine kleine Erlebnislandschaft entstanden. "Mit der baldigen Öffnung von Timberjacks und dem nun vorhandenen Caravan-Stellplatz sowie dem im Bau befindlichen Battle-Kart in fußläufiger Entfernung starten wir hier erstmalig im touristischen Bereich durch", erklärt der Bürgermeister.
Die Kombination der Angebote sei gezielt gewählt: "Diese drei Komponenten in Bannewitz ergänzen sich hervorragend und bringen zusätzliche Kaufkraft in unsere Gemeinde."
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Mitte Mai soll das Ami-Restaurant endlich eröffnen
Ein erster großer Härtetest vor der Eröffnung fand im Timberjacks bereits Anfang Mai statt: Der Auftritt der Berliner Band The BossHoss lockte zahlreiche Besucher an. Neben Country-Musik konnten sich die Gäste auch durch ein "Flying Buffet" probieren, bei dem eine Auswahl an Speisen serviert wurde, die später auf der Karte stehen sollen.
Organisatorisch standen dabei insbesondere die technischen Einrichtungen, Abläufe sowie die Infrastruktur im Fokus, verriet Timberjacks-Inhaber Thomas Kemner auf TAG24-Anfrage.
"Das Konzert von The BossHoss wurde von mehreren hundert Besuchern sehr positiv aufgenommen und war für uns ein gelungener Auftakt", so Kemner.
Auch Wersig zeigte sich begeistert: "Das Konzert von The BossHoss war phänomenal und ein perfekter Startschuss für Timberjacks in Bannewitz! Ich war selbst mit meiner Frau und Freunden vor Ort."
Weitere Events sind bereits geplant: So soll Glasperlenspiel im November im Timberjacks auftreten. Darüber hinaus sind saisonale Veranstaltungen und Sportübertragungen vorgesehen.
Timberjacks öffnet am Wochenende
Am 7. Mai fand im Timberjacks ein Pre-Opening mit ausgewählten Gästen statt - darunter auch Heiko Wersig.
Dabei konnte das neue Team den Anwesenden sein Können unter Beweis stellen und sie mit einem vielfältigen Angebot an BBQ-Spezialitäten, Burgern, Steaks und weiteren Grillgerichten verwöhnen.
Die offizielle Eröffnung ist laut Inhaber Thomas Kemner für dieses Wochenende geplant. Ursprünglich war sie bereits für April angesetzt. Die Verzögerung sei in den vergangenen Wochen durch bauliche, technische und behördliche Abstimmungen entstanden, so Kemner.
Reservierungen sind ab sofort über die Website möglich, für Termine ab dem 15. Mai - aber Achtung: Offenbar sind nur noch vereinzelt Plätze verfügbar.
Das Lokal schreibt auf der Seite: "Wir sind bereits Wochen im Voraus ausreserviert, daher finden Sie in unserem Reservierungstool kaum noch alternative Terminvorschläge."
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, Bannewitz/Heiko Wersig