13.05.2026 14:00 Statt Masken-Fabrik: Neues Ami-Restaurant soll Bannewitz touristisch beleben

Timberjacks Bannewitz steht kurz vor der Eröffnung. Was Gäste erwartet und welche Bedeutung das Projekt für die Gemeinde hat - TAG24 hat nachgehakt.

Von Isabel Klemt

Bannewitz - Das Erlebnisgasthaus Timberjacks in Bannewitz steht kurz vor der Eröffnung. Was Gäste künftig im Restaurant erwartet und welche Bedeutung das neue Projekt für die Gemeinde hat - TAG24 nachgehakt.

Bannewitz' Bürgermeister Heiko Wersig (43) erhofft sich durch Timberjacks eine zusätzliche Kaufkraft in der Gemeinde. © Bildmontage: PR / Timberjacks, Holm Helis Wie Bannewitz' Bürgermeister Heiko Wersig (43) im Gespräch mit TAG24 mitteilt, wurde der Grundstein für das Restaurant bereits vor einigen Jahren gelegt und geht auf seinen Vorgänger Christoph Fröse zurück, der "diesen Kontakt hergestellt und damit die Ansiedlung grundsätzlich erst ermöglicht hat". Der Gemeinderat habe sich damals bewusst für das Gastronomiekonzept entschieden - und gegen die Ansiedlung eines Maskenherstellers während der Corona-Krise. "Diese Entscheidung war und ist aus meiner Sicht bis heute auch die richtige gewesen", so Wersig. Mittlerweile ist rund um das Großprojekt eine kleine Erlebnislandschaft entstanden. "Mit der baldigen Öffnung von Timberjacks und dem nun vorhandenen Caravan-Stellplatz sowie dem im Bau befindlichen Battle-Kart in fußläufiger Entfernung starten wir hier erstmalig im touristischen Bereich durch", erklärt der Bürgermeister. Dresden Lokal Protest vorm sächsischen Landtag: Was wollen die Demonstranten? Die Kombination der Angebote sei gezielt gewählt: "Diese drei Komponenten in Bannewitz ergänzen sich hervorragend und bringen zusätzliche Kaufkraft in unsere Gemeinde."

Mit der Eröffnung von Timberjacks, dem Caravan-Stellplatz und der noch im Bau befindlichen Battle-Kart-Arena möchte Bannewitz touristisch durchstarten. © Stefan Häßler

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Mitte Mai soll das Ami-Restaurant endlich eröffnen

Heiko Wersig (l.) nutzte die Gelegenheit beim Konzert im Timberjacks, damit sich die beiden Sänger von The BossHoss in das "Goldene Buch" der Gemeinde eintrugen. © Bannewitz/Heiko Wersig Ein erster großer Härtetest vor der Eröffnung fand im Timberjacks bereits Anfang Mai statt: Der Auftritt der Berliner Band The BossHoss lockte zahlreiche Besucher an. Neben Country-Musik konnten sich die Gäste auch durch ein "Flying Buffet" probieren, bei dem eine Auswahl an Speisen serviert wurde, die später auf der Karte stehen sollen. Organisatorisch standen dabei insbesondere die technischen Einrichtungen, Abläufe sowie die Infrastruktur im Fokus, verriet Timberjacks-Inhaber Thomas Kemner auf TAG24-Anfrage. "Das Konzert von The BossHoss wurde von mehreren hundert Besuchern sehr positiv aufgenommen und war für uns ein gelungener Auftakt", so Kemner. Dresden Lokal Millionen-Investitionen in Dresden: Vonovia bläst zum Angriff auf die Bröckel-Platten Auch Wersig zeigte sich begeistert: "Das Konzert von The BossHoss war phänomenal und ein perfekter Startschuss für Timberjacks in Bannewitz! Ich war selbst mit meiner Frau und Freunden vor Ort." Weitere Events sind bereits geplant: So soll Glasperlenspiel im November im Timberjacks auftreten. Darüber hinaus sind saisonale Veranstaltungen und Sportübertragungen vorgesehen.

Laut Timberjacks-Inhaber Thomas Kemner öffnet das Timberjacks am Wochenende. © Bannewitz/Heiko Wersig

Timberjacks öffnet am Wochenende