Heibo-Protestcamp: Polizei mit Einsatz zufrieden, aber noch nicht fertig

Ottendorf-Okrilla - Am Mittwoch begann die Räumung des Waldstückes im Heidebogen ("Heibo") . Die Polizei zog am Nachmittag ein positives Zwischenfazit.

Zuletzt vermutete man 50 bis 60 Personen in der Baumbesetzung. Acht bis zehn Hundertschaften stünden laut Einsatzleiter bereit. Am Mittwoch allerdings blieb die Lage friedlich.

Die meisten der Aktivisten sei dieser Aufforderung im Laufe des Tages auch nachgekommen, so die Polizei.

Die Beamten appellierten an die Freiwilligkeit zum Aufgeben, ehe man "unmittelbaren Zwang" anwenden müsse.

Aufgrund von nicht eingehaltener Auflagen wurde die Versammlung am Morgen durch die Versammlungsbehörde beendet. Die Polizei setzte den Aktivisten daraufhin eine Frist, den Wald zu verlassen.

Die Polizei beendete ihren Einsatz am Heidebogen für den heutigen Mittwoch.

Am Donnerstag sollen die verbliebenen Baumhäuser geräumt und abgebaut werden. Danach kann der Einsatz beendet werden, kündigte Polizeisprecherin Katharina Korch am späten Nachmittag an.