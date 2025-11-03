Herbstschwimmen bei 13 Grad Wassertemperatur

Rund 100 Mutige trafen sich am Stauseebad Cossebaude und stiegen ins wirklich kühle Nass.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Brrrrr! Während es sich viele Leute im Wohnzimmer gemütlich machten, probierten rund 100 Mutige ein anderes Rezept gegen das herbstliche Schmuddelwetter aus und trafen sich am Stauseebad Cossebaude.



Im Stauseebad Cossebaude wurde am Sonntag "abgebadet". © Norbert Neumann Dort stiegen sie Sonntagvormittag - teils nur mit Badehose bekleidet - ins 13 Grad kühle Nass und drehten im Freien ein paar Runden.