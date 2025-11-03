838
Herbstschwimmen bei 13 Grad Wassertemperatur
Dresden - Brrrrr! Während es sich viele Leute im Wohnzimmer gemütlich machten, probierten rund 100 Mutige ein anderes Rezept gegen das herbstliche Schmuddelwetter aus und trafen sich am Stauseebad Cossebaude.
Dort stiegen sie Sonntagvormittag - teils nur mit Badehose bekleidet - ins 13 Grad kühle Nass und drehten im Freien ein paar Runden.
Allen Wagemutigen standen Outdoor-Saunen zur Verfügung, zur Stärkung gab's auch heiße Getränke.
Bis Dresdens Freibäder im Mai wieder öffnen, können Badefreunde die Hallenbäder nutzen.
Titelfoto: Norbert Neumann