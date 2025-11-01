Noch ein letztes Mal (in diesem Jahr) - Abbaden in Cossebaude

Im Stauseebad Cossebaude können Schwimmerinnen und Schwimmer noch ein letztes Mal in diesem Jahr baden gehen - beim jährlichen Herbstschwimmen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Die Badesaison ist zwar offiziell beendet, doch furchtlose Schwimmer können trotzdem noch auf ihre Kosten kommen.

Schon mehr als 100 Teilnehmer haben sich für das Herbstschwimmen im Stauseebad Cossebaude angemeldet. © imago/C3 Pictures Am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr öffnet das Stauseebad Cossebaude für das jährliche Herbstschwimmen noch mal seine Pforten.