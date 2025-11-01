Noch ein letztes Mal (in diesem Jahr) - Abbaden in Cossebaude

Im Stauseebad Cossebaude können Schwimmerinnen und Schwimmer noch ein letztes Mal in diesem Jahr baden gehen - beim jährlichen Herbstschwimmen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Die Badesaison ist zwar offiziell beendet, doch furchtlose Schwimmer können trotzdem noch auf ihre Kosten kommen.

Schon mehr als 100 Teilnehmer haben sich für das Herbstschwimmen im Stauseebad Cossebaude angemeldet.
Am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr öffnet das Stauseebad Cossebaude für das jährliche Herbstschwimmen noch mal seine Pforten.

Vor und nach dem Sprung ins kühle Nass stehen den "Abbadern" außerdem Außensaunen sowie Speisen und Getränke zur Verfügung.

Tickets online für 3 Euro: dresdner-baeder.de

