Weitere Ausfälle: Auf dieser Zuglinie in Sachsen müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen

Dresden/Chemnitz - Da lagen die Nerven blank! In dieser Woche sorgten gleich zwei Störungen für Verspätungen und Ausfälle zwischen Chemnitz und Dresden - zahlreiche Fahrgäste waren betroffen. Und der Ausfall-Ärger geht weiter.

Noch bis November 2026 wird zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Dresden-Plauen gewerkelt. Die Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) fahren dafür den Neustädter Bahnhof an - eigentlich. © Thomas Türpe

Diesmal dreht sich alles um die Dauerbaustelle zwischen Dresden-Plauen und Dresden Hauptbahnhof. Die Sperrung der Strecke dauert bis Mitte November 2026.



Für Fahrgäste des RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und des RE 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) steht ein Schienenersatzverkehr bereit. Heißt: In Dresden-Plauen aussteigen, in einen Bus und damit zum Hauptbahnhof - oder andersrum.



Die Züge fahren alternativ auch zum Bahnhof Dresden Neustadt. Praktisch - denn auch hier lässt es sich bequem umsteigen.

Doch nicht so vom 4. Mai bis 7. Mai. Wegen Schwellenarbeiten endet die Fahrt in Dresden-Plauen.

Bedeutet: Fahrgäste müssen zwingend in die SEV-Busse zum Hauptbahnhof umsteigen - zum Neustädter fahren keine Züge mehr. Immerhin betrifft das nur jeweils abends vier Züge der Linien RE 3 und RB 30.