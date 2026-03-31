Hier verschwindet Dresdens beliebteste Skate-Anlage

Dresden - In den sozialen Medien wird geschimpft, Kinder und Eltern machen vor Ort große Augen: Wo früher der beliebteste Skate-Park Dresdens war, ist nun ein Schuttberg, auf dem zwei Bagger thronen.

Die Abrissarbeiten sind bald abgeschlossen. Dann beginnt der Wiederaufbau der Skate-Anlage an der Lingnerallee. © Holm Helis

Der Abriss an der Lingnerallee passiert dabei nach Plan. Nach mehr als 20 Jahren war die Anlage verschlissen, Elemente entpuppten sich als sinnlos oder lebensgefährlich.

So endete etwa eine harmlose Hügelpiste für Kinder auf Skates oder Fahrrad in einem meterhohen Abgrund zur Skate-Bahn für Erwachsene.

"90 Prozent des Abrisses sind bereits abgeschlossen. Auch der Boden für die Erweiterung des Asphalts ist ausgehoben", berichtet eine Rathaussprecherin.

Nachdem der Schutt beseitigt und der "Schotterunterbau eingebracht" sind, soll der Wiederaufbau beginnen und "etwa drei bis vier Monate dauern".