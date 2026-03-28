Klimakonzept von Umweltbürgermeisterin Jähnigen im Stadtrat zerlegt

Dresden - Schlappe für Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne)! Im Stadtrat entlud sich am Freitag der seit Wochen brodelnde Widerstand gegen ihr Klimakonzept. CDU, Team Zastrow (TZ) und FDP/FB setzten gemeinsam mit AfD und BSW einen Alternativantrag durch.

Das Konzept aus dem Geschäftsbereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) sah ein Bekenntnis zur Klimaneutralität bis spätestens 2040 vor. © Thomas Türpe

Im Vorfeld der Sitzung hatten sich Klimaaktivisten vor dem Rathaus versammelt und für das Konzept (sieht Klimaneutralität bis spätestens 2040 vor) getrommelt. Im Stadtrat hatte Thomas Jürgens (52) von "DresdenZero" Rederecht, warnte: "Es geht um nichts Geringeres als darum, die Lebensgrundlagen zu bewahren."

Eine Mehrheit der Stadträte sah es weniger dramatisch. Schon im federführenden Umweltausschuss hatte Jähnigens Klimakonzept keine Mehrheit gefunden.

Ein interfraktioneller Antrag von CDU, TZ und FDP/FB hatte Klimaziele und Maßnahmen im Konzept als "nicht umsetzbar" bezeichnet, wollte lieber eine Projektgruppe an Maßnahmen tüfteln lassen.

Es hätte ein Mittelweg gefunden werden können: Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung gab es eine Einigung auf einen weniger scharf formulierten Kompromiss. Im Sinne von CDU, TZ und FDP/FB hätten alle Klima-Maßnahmen darauf geprüft werden müssen, ob sie umsetzbar und finanzierbar sind, fehlte ein ausdrückliches Bekenntnis zur vorgezogenen Klimaneutralität.