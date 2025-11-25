In Dresden müssen Wohngeldempfänger Geduld mitbringen: Tausende Anträge offen

Dresden - Tausende Menschen in Dresden warten auf ihre Bescheide: Ende Oktober waren 4719 Anträge bei der Wohngeldstelle noch nicht abschließend entschieden.

Ende Oktober waren 4719 Anträge bei der Wohngeldstelle noch nicht abschließend entschieden. (Symbolbild) © picture alliance / Flashpic

Wie das Sozialamt der Landeshauptstadt Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Oktober bei 85 Kalendertagen - und damit leicht über dem Vorjahreswert von 84 Tagen.

Viele der offenen Anträge seien zwar bereits angearbeitet, jedoch häufig unvollständig. "Mindestens 80 Prozent der eingehenden Wohngeldanträge sind nicht vollständig", so das Amt. Das verlängert die Abläufe und sorgt für deutliche Verzögerungen. Inzwischen sind schon 519 Anträge älter als sechs Monate.

Gleichzeitig nimmt die Zahl neuer Anträge spürbar zu. Zwischen Januar und Oktober gingen monatlich rund 2410 Wohngeldanträge ein - ein Anstieg von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hauptgrund sei die Wohngelderhöhung Anfang 2025 gewesen, erklärte das Sozialamt.

Trotz der wachsenden Fallzahlen sieht die Stadt keinen zusätzlichen Personalbedarf. Aktuell kümmern sich 79 Sachbearbeiter sowie fünf Sachgebietsleitungen um die Anträge und bearbeiten im Schnitt 41 Fälle pro Monat. Laut interner Personalbemessung ist diese Besetzung ausreichend - in den kommenden Jahren sollen sogar Stellen abgebaut werden.

Die Stadt setzt darauf, den Wegfall von Arbeitskräften zukünftig durch Digitalisierung ausgleichen zu können. Das Sozialamt hat dabei die Idee, die Antragsbearbeitung mithilfe von KI zu unterstützen.