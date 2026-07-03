2650 Kilometer bis ans Schwarze Meer: Extremsportler aus Dresden will Donau durchschwimmen

Dresden - Der Dresdner Extremschwimmer Joseph Heß (39) startet am morgigen Samstag seinen "Donau-Marathon" - in Donaueschingen und Ulm. In die Quelle hüpft er nur, im rund 200 Kilometer entfernten Ulm steigt er tatsächlich im Neoprenanzug in den Strom. Bis zum 7. September will Heß 2650 Kilometer schwimmen, dabei zehn Länder passieren und rund 250 Wasserproben für die Mikroplastik-Kartierung entnehmen.

Fluss-Schwimmer Joseph Heß (39) startet morgen am Donauufer in Ulm. © Kristijonas Duttke

Elbe (2017, 620 Kilometer) und Rhein (2022, 1232 Kilometer) hat der Wirtschaftsingenieur schon bezwungen. "Ich habe normalerweise einen ganz normalen Schreibtischjob, wo ich acht bis zehn Stunden auf meinen Arschbacken sitze. Da treibt es mich aller paar Jahre raus. Auch um die eigenen Grenzen auszutesten", sagt Heß lachend.

"Ein wissenschaftlicher Gedanke ist natürlich auch dabei. Wir nehmen ganz viele Wasserproben und knallen die dann quasi der EU auf den Tisch." Mit der Ansage: "Bitteschön, saubermachen!"

Im Durchschnitt fünfzig Kilometer - acht bis zehn Stunden - wird Heß täglich in der Donau kraulen.

Macht bis zu 43.000 Kraulschläge pro Tag, um binnen 60 Tagen vom Schwarzwald bis ans Schwarze Meer zu gelangen.