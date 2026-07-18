Neuer IMAX-Saal in Dresden viel zu laut? Das sagt das Kino
Dresden - Lange wurde auf die Eröffnung des IMAX-Saals im Cineplex in Dresden hingefiebert. Der Dresdner Kristallpalast investierte eine Stange Geld für den Umbau und darf sich jetzt mit einer der wenigen besonderen Leinwänden in Deutschland schmücken. Nach dem Start am vergangenen Donnerstag erhält das Kino allerdings nicht nur positive Rückmeldungen zur neuen Technik.
Keine Frage - der erste Blick beim Betreten des IMAX-Saals im Cineplex haut einen erstmal aus den Socken: Die riesige Leinwand, das blau-leuchtende Lichtdesign an den Seitenwänden und die sehr luxuriösen, gemütlichen Sitze machen etwas her.
Was das IMAX-System wirklich zu bieten hat, sieht und spürt man allerdings erst, wenn das Programm startet. Zum Kinostart des Action-Epos "Die Odyssee" von Christopher Nolan (55) am 16. Juli waren die Sitzplätze mehr als gut gefüllt.
Was folgte, war ein Kinoerlebnis der besonderen Art, allerdings nicht für alle durchweg angenehm.
TAG24 erreichten gleich mehrere Nachrichten von Kino-Gängern, die das Spektakel im IMAX-Saal nicht wirklich genießen konnte. Allgemeiner Tenor: Es war einfach zu laut.
Natürlich ist es kein Geheimnis, dass im Saal ein 12-Kanal-System verbaut worden ist. Die acht Lautsprecher an der Decke und die vier Stück hinter der Leinwand waren im Vorfeld groß angepriesen worden. "Das macht den Sound nicht nur hörbar, sondern man spürt ihn auch. Da vibriert der Körper", erklärte Cineplex-Prokurist Markus Kühlmorgen vor der Eröffnung gegenüber TAG24.
Kristallpalast nimmt sich Feedback der Besucher zu Herzen
Das dies aber für manche Kino-Gänger bedeutet, dass sie es bei besonders actionreichen Szenen aber derart auf die Ohren bekommen, hatte sicherlich keiner erwartet.
"Habe mir auch die halbe Zeit die Ohren zugehalten", meint ein Odyssee-Gucker im Nachhinein zu TAG24. Andere berichten von "klirrenden Ohren", die man sonst nur nach einem lauten Konzert oder dem ein oder anderen Club-Besuch kennt.
Ein Besucher resümierte nach dem Kinoabend enttäuscht: "Das hat mir leider das Filmerlebnis kaputt gemacht."
Dass dies offenbar nicht nur bei "Die Odyssee" der Fall war, sondern auch bei anderen Streifen, liest man in Instagram-Kommentaren: "Die Lautstärke ist zu laut. Wir waren im neuen live Action Vaiana Film und ich musste mir die Ohren zuhalten", schreibt eine Userin.
TAG24 hat einmal beim Kristallpalast nachgehakt. Robert Schünemann von der Cineplex-Marketingleitung ist das Problem bereits bekannt: "Das Feedback hatte uns auch schon erreicht."
Die Lautstärke wäre aktuell so eingestellt, wie es sich das kanadische Unternehmen IMAX Corporation vorstellt. Der Kristallpalast nahm sich die Reaktionen der Besucher aber zu Herzen und Techniker hätten den Ton nun "etwas runtergeregelt". Man hofft, dass es jetzt "erträglicher" für die Gäste sei.
Nach dem Millionen-Umbau wolle man den Zuschauern schließlich den "perfekten Kinogenuss" bieten, so Günther Mertins (69), Geschäftsführer bei Cineplex Dresden.
Titelfoto: Bildmontage/Eric Münch, Steffen Füssel