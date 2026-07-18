18.07.2026 11:06 Neuer IMAX-Saal in Dresden viel zu laut? Das sagt das Kino

Nach der Eröffnung des neuen IMAX-Saals im Dresdner Kristallpalast gibt es nicht nur positives Feedback für das Kino.

Von Lea Kluge

Dresden - Lange wurde auf die Eröffnung des IMAX-Saals im Cineplex in Dresden hingefiebert. Der Dresdner Kristallpalast investierte eine Stange Geld für den Umbau und darf sich jetzt mit einer der wenigen besonderen Leinwänden in Deutschland schmücken. Nach dem Start am vergangenen Donnerstag erhält das Kino allerdings nicht nur positive Rückmeldungen zur neuen Technik.

Im Cineplex in Dresden wurde der neue IMAX-Saal erst frisch eröffnet. © Steffen Füssel Keine Frage - der erste Blick beim Betreten des IMAX-Saals im Cineplex haut einen erstmal aus den Socken: Die riesige Leinwand, das blau-leuchtende Lichtdesign an den Seitenwänden und die sehr luxuriösen, gemütlichen Sitze machen etwas her. Was das IMAX-System wirklich zu bieten hat, sieht und spürt man allerdings erst, wenn das Programm startet. Zum Kinostart des Action-Epos "Die Odyssee" von Christopher Nolan (55) am 16. Juli waren die Sitzplätze mehr als gut gefüllt. Was folgte, war ein Kinoerlebnis der besonderen Art, allerdings nicht für alle durchweg angenehm. Dresden Langeweile am Samstag? Mit diesen acht Tipps holen wir Euch vom Sofa! TAG24 erreichten gleich mehrere Nachrichten von Kino-Gängern, die das Spektakel im IMAX-Saal nicht wirklich genießen konnte. Allgemeiner Tenor: Es war einfach zu laut. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass im Saal ein 12-Kanal-System verbaut worden ist. Die acht Lautsprecher an der Decke und die vier Stück hinter der Leinwand waren im Vorfeld groß angepriesen worden. "Das macht den Sound nicht nur hörbar, sondern man spürt ihn auch. Da vibriert der Körper", erklärte Cineplex-Prokurist Markus Kühlmorgen vor der Eröffnung gegenüber TAG24.

Kristallpalast nimmt sich Feedback der Besucher zu Herzen