18.07.2026 06:59 Langeweile am Samstag? Mit diesen acht Tipps holen wir Euch vom Sofa!

Wer am Samstag noch nichts vorhat, sollte sich definitiv die folgenden acht Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung ansehen!

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Angenehm sommerlich: Meteorologen erwarten am Samstag und Sonntag Temperaturen bis zu maximal 25 Grad. Regenschauer sind möglich - also Schirm einpacken, und dann nichts wie raus an die frische Luft! Wir verraten Euch, was in Dresden und Umgebung geht!

KinderMitmachKonzert

Dresden - "herrH ist da!" heißt das KinderMitmachKonzert für die ganze Familie, das am Samstag ab 16 Uhr bei den Filmnächten am Elbufer (Königsufer/Carolaplatz) startet. Ein Event mit Wow-Faktor, einer Extraportion Konfetti, Nebel, Kuscheltier-Stagedive sowie jede Menge "Neue Deutsche Kindermusik" und Hits wie "Emma, die Ente, die ewig verpennte" oder "Raffi, die Giraffe". Einlass ab 15.30 Uhr, Tickets (15/12 Euro) und Infos unter: filmnaechte.de

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Beim KinderMitmachKonzert bei den Filmnächten könnt Ihr zusammen mit Eurer Familie das Tanzbein schwingen. (Symbolfoto) © 123RF/yulyao

Sommerfest im Kultur- und Nachbarschaftszentrum Striesen

Dresden - Am Samstag findet wieder einmal das Sommerfest des Kultur- und Nachbarschaftszentrums in Striesen (Schandauer Straße 64) statt. Bei der Veranstaltung bietet sich die Möglichkeit, das Zentrum, Vereine, Gruppen und vieles mehr näher kennenzulernen. Es gibt ein tolles Programm mit Kinderschminken, Live-Musik und Spielen. Für das leibliche Wohl wird zu kleinem Preise gesorgt. Zudem wird es von 10 bis 16 Uhr auch einen Flohmarkt zum Durchstöbern geben. Eintritt frei, Infos unter: cvjm-dresden.de

Verbringt einen schönen Tag auf dem Sommerfest des Kultur- und Nachbarschaftszentrums in Striesen. (Symbolfoto) © 123RF/yanadjana

Coffee Rave

Dresden - Zum "Coffee Rave" im Szenelokal "The Miners" (Annenstraße 4) werden feinste Kaffeevariationen, Matcha, Vinyl-DJ-Sets und entspannte Beats am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr kombiniert. Eintritt frei. Wenn Ihr an der Bar sagt, dass Ihr von "sachs.weiter" kommt, dann gibt's 15 Prozent Rabatt auf die Bestellung. Infos unter: instagram.com

Habt Ihr Lust, mit leckeren Kaffee-Getränken in der Hand mal so richtig zu tanzen? (Symbolfoto) © 123RF/punsayaporn

Schlager am Elbufer

Dresden - Lust auf ein bisschen Pep für den Samstag? Das Watzke-Areal am Goldenen Reiter (Hauptstraße 1) lädt zum "Schlager am Elbufer"-Open-Air. Das Warm-up beginnt ab 17 Uhr mit Radio-Urgestein Bodo Gießner (62). Ab 20 Uhr übernimmt Dresdens Schlager-Liebling Anthony Weihs (47) die Bühne. 22 Uhr startet Bodos Schlagerlounge. Tanzen, Lachen und einfach eine gute Zeit haben! Eintritt frei. Infos unter: watzke.de

Rund um das Watzke am Goldenen Reiter findet am Samstag ein Schlagerabend statt! (Archivfoto) © Peter Schulze

Weesensteiner Musiksommer

Müglitztal - Die TU Big Band Dresden ist am Samstag ab 19 Uhr zu Gast beim Weesensteiner Musiksommer, live und open air auf dem Vorschlosshof des Schlosses (Am Schloßberg 1). Das Orchester begleitet Euch durch klangvolle Stunden mit einer Mischung aus Swing, Jazz, Groove und noch vielem mehr. Die Abendkasse öffnet ab 18 Uhr. Eintritt: 20 Euro, Tickets und Infos unter: schloss-weesenstein.de

Der Samstagabend wird am Vorschlosshof des Schloss Weesenstein musikalisch. © Eric Münch

Malter in Flammen

Dippoldiswalde - "Malter in Flammen" im Strandbad Paulsdorf ist das größte Konzert- und Party-Event im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Höhepunkt des Festivals am Samstag (Programm ab 17 Uhr) ist das Höhenfeuerwerk (22.30 Uhr). Danach gibt's Disco mit den Admirals & Brothers Incognito. Sonntag ab 10 Uhr ist Familientag. 14 Uhr tritt Schlagerstar Sophia Venus (32) auf. Tickets: Samstag 20 Euro, Sonntag 13/9 Euro (Bad-Eintritt), mit Eintrittsband frei. Programm unter: malter-in-flammen.de

Am Wochenende steht Malter wieder in Flammen. (Archivfoto) © Egbert Kamprath

Bravo Hits Sommer Open Air

Dresden - Möchtet Ihr den Samstagabend mit guter Laune und guter Musik ausklingen lassen? Dann solltet Ihr die große Throwback-Party im Ostrabeach nicht verpassen! Die besten Hits aus den 90ern, 2000ern und 2010ern werden Euch dabei garantiert auf die Tanzfläche holen und mitsingen lassen. Bei schlechtem Wetter kann auch die Indoor-Area genutzt werden. Infos und Tickets: cartel-events.de

Im Ostrabeach könnt Ihr am Samstag noch einmal musikalisch in Erinnerungen schwelgen. (Symbolfoto) © 123RF/dotshock

Sektor Clubgarten Elementary

Tanzt zu unvergesslichen Sounds und lasst den Alltag hinter Euch! (Symbolfoto) © 123rf/ferdel99