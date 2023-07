11.07.2023 18:30 Kletter-Unfall: 31-Jähriger stürzt mehrere Meter ab

Am Dienstagmittag stürzte ein 31-jähriger Kletterer am Fels Großvaterstuhl beim Vorstieg ab. Er fiel mehrere Meter in die Tiefe.

Von Savannah Pleil

Bielatal - Am Dienstagmittag verunglückte ein Kletterer am Fels Großvaterstuhl beim Vorstieg. Der Verunglückte wurde schnell mittels Helikopter in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. © Marko Förster Am Neuen Talweg rutschte ein 31-Jähriger an der Dachkante auf dem Riss ab, wobei mehrere Schlingen aus ihren Halterungen seiner Sicherung herausrissen. Deswegen stürzte er mit dem Seil mehrere Meter in die Tiefe, wo er kopfüber an den Fels schlug. Glücklicherweise konnten die Bergwacht aus Bad Schandau, die Besatzung vom DRK Rettungsdienst aus Bad Gottleuba sowie der Rettungshubschrauber "Christopher 38" aus Dresden schnellstens alarmiert werden, die den Kletterer vor Ort medizinisch versorgten. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen zu einem Helikopter, um ins Krankenhaus geflogen zu werden. © Marko Förster Anschließend wurde er durch das schwere Gelände zur Straße gebracht. Ein Rettungswagen fuhr ihn zu einem wartenden Helikopter, welcher ihn zur Behandlung in ein Dresdner Krankenhaus flog.

Titelfoto: Marko Förster