Krokusse, Mohnblumen und Co. für den Großen Garten: Bei Gärtnermeister Müller wächst schon der Frühling
Dresden - Angesichts von Schnee und Regen ist die Sehnsucht nach einem sonnigen Frühling groß. Viele Dresdner fiebern deshalb der Eröffnung der Blütenschau "Dresdner Frühling" in neun Tagen im Palais im Großen Garten entgegen. Dort sind dann über 40.000 Narzissen, Primeln, Tulpen und Co. zu sehen. Andreas Müller (52) gehört zu den insgesamt 22 Gartenbaubetrieben, die die Blütenpracht vorab in Gewächshäusern züchten.
Etwa 1000 Krokusse, 350 Kronenanemonen, 500 Mohnblumen und 500 Ranunkeln "warten" in Müllers Leubener Glashäusern auf ihren großen Auftritt.
"Ich muss sie genau im Auge behalten, damit sie alle erst im Palais aufblühen", erklärt Müller, dessen Gartenbaubetrieb auf eine fast 125-jährige Familientradition blickt.
"In diesem Jahr fehlt einfach Licht, da muss mit Tageslichtlampen nachgeholfen werden." Müller steuert für die Ausstellung auch ganz besondere Neuzüchtungen bei: "Butterfly"-Ranunkeln.
Sie dürfen nur als Schnittblumen in der Schau gezeigt werden. "Das ist eine Lizenzauflage des Züchters, damit die Pflanzen nicht unkontrolliert vermehrt werden können. Bei Verstoß droht eine Strafe von 10.000 Euro", erklärt Müller.
Der "Dresdner Frühling" will mit einer bunten Blütenpracht begeistern
"Insgesamt werden rund 450 Arten und Sorten präsentiert", weiß Ausstellungs-Koordinator Stephan Wartenberg (68). Zu sehen sind neben den Klassikern auch Pflanzen wie Scharbockskraut, Maiglöckchen, Kaiserkronen, ausgefallene Geranien, weiße Tränende Herzen oder das Gehölz Wollemia nobilis - ein lebendes Fossil, das bis 1994 als ausgestorben galt.
"Insgesamt beträgt unser Budget für den Kauf der Ausstellungspflanzen 60.000 bis 70.000 Euro", verrät Wartenberg.
"Teilt man diese Summe durch die Anzahl der Pflanzen, dann erkennt man, dass sich die Gärtnereien weit über die Lieferung hinaus engagieren." Mit durchschnittlich 1,50 Euro pro Blumentopf ist wahrlich kein solcher zu gewinnen.
Der "Dresdner Frühling" ist vom 27. Februar bis 8. März täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets (ab 7 Euro) können erstmals auch in Zeitfenstern unter www.dresdner-fruehling-im-palais.de erworben werden.
Titelfoto: Thomas Türpe