Krokusse, Mohnblumen und Co. für den Großen Garten: Bei Gärtnermeister Müller wächst schon der Frühling

Dresden - Angesichts von Schnee und Regen ist die Sehnsucht nach einem sonnigen Frühling groß. Viele Dresdner fiebern deshalb der Eröffnung der Blütenschau "Dresdner Frühling" in neun Tagen im Palais im Großen Garten entgegen. Dort sind dann über 40.000 Narzissen, Primeln, Tulpen und Co. zu sehen. Andreas Müller (52) gehört zu den insgesamt 22 Gartenbaubetrieben, die die Blütenpracht vorab in Gewächshäusern züchten.

Im Ranunkelbeet: Andreas Müller (52) beobachtet täglich das Pflanzenwachstum im Gewächshaus. © Thomas Türpe

Etwa 1000 Krokusse, 350 Kronenanemonen, 500 Mohnblumen und 500 Ranunkeln "warten" in Müllers Leubener Glashäusern auf ihren großen Auftritt.

"Ich muss sie genau im Auge behalten, damit sie alle erst im Palais aufblühen", erklärt Müller, dessen Gartenbaubetrieb auf eine fast 125-jährige Familientradition blickt.

"In diesem Jahr fehlt einfach Licht, da muss mit Tageslichtlampen nachgeholfen werden." Müller steuert für die Ausstellung auch ganz besondere Neuzüchtungen bei: "Butterfly"-Ranunkeln.

Sie dürfen nur als Schnittblumen in der Schau gezeigt werden. "Das ist eine Lizenzauflage des Züchters, damit die Pflanzen nicht unkontrolliert vermehrt werden können. Bei Verstoß droht eine Strafe von 10.000 Euro", erklärt Müller.