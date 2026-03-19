16. Schlössernacht in Dresden: Diese beiden Acts stehen schon fest!

Dresden - Die ersten beiden Acts für die 16. Dresdner Schlössernacht stehen fest. Am 25. Juli werden der US-amerikanische 80er-Jahre-Star Sydney Youngblood ("Sit and wait", "If only I could") und die junge Band "Asia Imbiss" aus Leipzig auftreten.

Zum 16. Mal lädt die Schlössernacht zum Flanieren und Genießen in die Schlossparks ein. © Claudia Jacquemin

Insgesamt werden rund 300 Künstler die 15 Bühnen zwischen und in den Parks der drei Elbschlösser Eckberg, Lingnerschloss und Albrechtsberg bespielen.

"Wir mischen bekannte Musiker und Newcomer im Programm, wollen unser Stammpublikum ebenso wie jüngere Musikfans an den Elbhang locken", so die künstlerische Leiterin Sylvia Grodd.