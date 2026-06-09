1880 Kilometer! 'Günther Krass' zeigt den beschwerlichsten Weg nach Korsika

Dresden - Mit Fahrrad, Kajak und viel Dialekt nach Korsika: Filmemacher und Comedian Johannes Kürschner (36) alias "Günther Krass" macht Reise-Comedy – und legt dabei 1880 Kilometer aus eigener Kraft zurück.

Comedian Johannes Kürschner alias "Günther Krass" (36) reiste mit Fahrrad und Kajak mit eigener Kraft nach Korsika. © Robert Michael/dpa

Wenn Johannes Kürschner auf eine Reise geht, dann tut er das selten auf gewöhnliche Art und Weise.

Der Filmemacher und Comedian, der unter seinem Alter Ego "Günther Krass" als Teil des Duos "Günther & Hindrich" bekannt wurde, ist gerade von einer Reise nach Korsika zurückgekehrt.

Den Weg zur Insel und drumherum hat er mit dem Fahrrad und dem Kajak zurückgelegt - und so, wie er selbst in seinen regelmäßigen Instagram-Kurzclips sagt, praktisch ohne jede Vorbereitung seine "bisher größte sportliche Herausforderung" gemeistert.

Seine Etappen, Herausforderungen, Höhen und Tiefen und auch kulinarischen Highlights hat er dabei in gewohnt ironischer Weise in breitestem Dialekt festgehalten. Reise-Comedy nennt Kürschner das.