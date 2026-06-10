10.06.2026 05:56 Filmen verboten! Das müsst Ihr wissen, wenn Ihr am Abend zu Helene Fischer ins Stadion wollt

Am Mittwochabend startet Helene Fischer mit ihren Konzerten in Dresden. Für Besucher gibt es einiges zu beachten.

Von Guido Glaner

Dresden - "Heute Nacht können wir unsterblich sein", singt Helene Fischer (41) in ihrem Lied "Heute Nacht". Dass der Tourauftakt am Mittwochabend im Rudolf-Harbig-Stadion sie unsterblich machen wird, ist unwahrscheinlich, aber lange in Erinnerung bleiben wird er zweifellos. Das garantiert wohl alleine schon der Riesenaufwand für das Konzert.

Momentaufnahme beim Bühnenaufbau, im Zentrum der riesige Bühnenturm. © Petra Hornig Eine Show der Superlative steht an. Hinter den Kulissen arbeiten rund 150 Techniker und 20 Tänzer an der Produktion (insgesamt 14 Tournee-Shows). Für den Transport sind 48 Produktionstrucks, 34 Bühnentrucks, 13 Nightliner-Busse sowie 46 Lkw- und 13 Busfahrer im Einsatz. Die 360 Grad-Bühne wiegt 288 Tonnen und ist etwa 24 Meter hoch. Vier 15 Meter lange Auslegerarme, mehrere Bühnenlifte, ein Centerlift mit sieben Tonnen Tragkraft und eine fahrbare Drehplattform sollen für spektakuläre Effekte sorgen. Dazu kommen 840 LED-Panels mit rund 780 Quadratmetern Fläche und fast 9,8 Millionen Pixeln sowie mehr als 1200 Scheinwerfer. Für zusätzliche Gänsehautmomente sind 36 Flammenanlagen, Konfetti-Effekte mit rund 200 Kilogramm Konfetti und etwa 1000 pyrotechnische Effekte geplant. Dresden Kultur & Leute Bitter! Unglückliche Dresdner fallen in neuem Ranking weiter zurück - aus diesem Grund Für die Besucher gibt es einiges zu beachten: Empfohlen wird, mit Bus und Bahn anzureisen. Das Konzertticket gilt im gesamten VVO-Gebiet bereits vier Stunden vor Konzertbeginn und bis sechs Stunden nach Veranstaltungsstart als Fahrschein. Direkt am Stadion gibt es keine Parkplätze. Alternativen sind unter anderem der Parkplatz P7 an der Messe Dresden, Park-and-Ride-Anlagen und Parkhäuser.

Filmen der Show von Helene Fischer verboten