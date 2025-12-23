 12.086

Wolle feiert "Klax"-Jubiläum: 35 Jahre voll nackter Haut und blankem Busen

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Vor 35 Jahren - am 20. Dezember 1990 - eröffnete Wolle Förster die Nachtbar "Klax" auf der Leipziger Straße.

Von Katrin Koch

Dresden - Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Vor rund 35 Jahren - am 20. Dezember 1990 - eröffnete Wolle Förster (71) die Nachtbar "Klax" auf der Leipziger Straße. Seither ist sie die erste und mittlerweile älteste Adresse für Nachtschwärmer und Promis.

Wolle Förster (71, l.) und Stargast Olivia Jones (56) im "Klax". Was das Foto nicht verrät: Wolle steht auf der Treppe, damit er der über zwei Meter großen Olivia in die Augen schauen kann.  © Foto Koch

Alle waren sie hier schon zu Gast: von Sänger Frank Zander (83), Comedian Paul Panzer (53) bis Schlagerstar Rex Gildo oder DDR-Komiker Eberhard Cohrs (beide †1999). Auch Dragqueen Olivia Jones (56) gab sich die Ehre - und schwebte zum Jubiläum am Montag noch einmal ein.

"1994 war ich das erste Mal hier. Ich habe sofort gemerkt, dass die Dresdner ein sensationelles Publikum sind", erinnert sich Olivia. "Deine Gage war 500 D-Mark und dafür gab's sieben Travestie-Nummern", kommentiert Wolle.

Olivia war der erste Travestiestar, der in seiner Nachtbar (eine Ex-Fleischerei) auftrat. Ein Spielautomat, den Wolle eigentlich aufstellen wollte, gab der Bar den Namen "Klax".

Weil der extrem schwere Fleischwolf nicht vom Gelände transportiert werden konnte, buddelte ihn Wolle einfach ein.

Da guckten die Herren nicht schlecht - beim 11. Hausfrauenstrip 2008.
Da guckten die Herren nicht schlecht - beim 11. Hausfrauenstrip 2008.  © Ove Landgraf
Auch Ex-MDR-Moderator Axel Bulthaupt (r.) amüsierte sich bei Wolle Förster (2.v.r.).
Auch Ex-MDR-Moderator Axel Bulthaupt (r.) amüsierte sich bei Wolle Förster (2.v.r.).  © PR
Wolle (3.v.r.) mit den ersten Strippern, die 1995 im "Klax" blankzogen.
Wolle (3.v.r.) mit den ersten Strippern, die 1995 im "Klax" blankzogen.  © PR
Bei diesem Hausfrauenstrip schlüpfte Wolle Förster in den Bademantel der Stripperin.
Bei diesem Hausfrauenstrip schlüpfte Wolle Förster in den Bademantel der Stripperin.  © PR

Nacktes Fleisch zum Angucken gab es erst ab 1995

So grau sah das "Klax" zur Eröffnung 1990 aus.
So grau sah das "Klax" zur Eröffnung 1990 aus.  © PR

"Er liegt bis heute auf dem Grundstück vergraben", lacht Wolle. Nacktes Fleisch zum Angucken gab es erst ab 1995 - zuerst nur an "Clubabenden".

"Das kam so gut an, dass wir das Konzept auf ein Striplokal umstellten." Inklusive Hausfrauenstrip, dessen älteste Dame 82 Lenze zählte.

Heute ist Wolle Inhaber von fünf Unternehmen mit 52 Mitarbeitern. Und der gelernte Elektronikfacharbeiter setzt sich noch lange nicht zur Ruhe.

"Von den Stadtrundfahrten habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht 2026 Busfahrten durch das Dresdner Nachtleben moderieren möchte. Warum nicht?", stürzt sich Wolle ins nächste Abenteuer.

