Tuntenball in Dresden: Roko Chandelier fiebert zwei Auftritten entgegen
Dresden - Er hat sich zwei Kleider schneidern lassen, kunstvoll zwei Kappen mit Mini-Segelschiffen dekoriert, Accessoires beschafft. Roko Chandelier (36, bürgerlich Santino Beyrich) feilt bis ins letzte Detail an seinem Outfit, denn er fiebert seinem großen Auftritt beim 12. Dresdner Tuntenball am 7. März im mightyTwice Hotel entgegen. Und das aus gleich zwei Gründen.
"Wir waren im vorigen Jahr zum ersten Mal beim Tuntenball, und es hat uns solchen großen Spaß gemacht, dass wir uns engagieren wollten", erzählen Roko und sein Lebensgefährte Emanuel Hagen (36).
Deshalb stiftete das Paar, das unter dem Label "Rokoko Golden Versailles" einen eigenen Wodka vertreibt, erstmals den Tuntenball-Award.
"Mit ihm möchten wir Menschen würdigen, die sich sozial engagieren und nicht genügend gesehen werden", erklärt Roko. "In diesem Jahr verleihen wir den Preis an Regina Barthel-Marr vom Freitaler Tierheim und an die Gastgeber des Tuntenballs, Jens Schmidt und Frank Heine."
In einem smaragdgrünen Kleid will Roko die Preise übergeben - und sich dann schnell umziehen für seinen zweiten großen Auftritt.
"Miss Tuntenball"-Kandidatinnen performen auf der Bühne
In einem goldenen Kleid kandidiert Roko vor rund 300 Gästen für die Wahl zur "Miss Tuntenball".
Er gehört zu den fünf Finalisten, die sich bei einem Online-Voting als die stärksten Persönlichkeiten herausgestellt haben.
Seine Konkurrentinnen sind Geraldine aus Weinböhla, Lucky Lisa aus Augustusburg, Patrischa Davis aus Altenburg und Christina aus Dippoldiswalde.
Alle fünf werden vor der Krönung eine Performance auf die Bühne legen. "Ganz ehrlich, ich bin schon sehr aufgeregt.
Vor so einem großen Publikum zu stehen, ist für mich neu", verrät Roko. Wer mitfiebern und sich herausputzen will: Infos/Tickets (95 Euro) für die Sause unter dem Motto "Einmal um die Welt": tuntenball-dresden.com.
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, Eric Münch