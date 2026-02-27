Tuntenball in Dresden: Roko Chandelier fiebert zwei Auftritten entgegen

Dresden - Er hat sich zwei Kleider schneidern lassen, kunstvoll zwei Kappen mit Mini-Segelschiffen dekoriert, Accessoires beschafft. Roko Chandelier (36, bürgerlich Santino Beyrich) feilt bis ins letzte Detail an seinem Outfit, denn er fiebert seinem großen Auftritt beim 12. Dresdner Tuntenball am 7. März im mightyTwice Hotel entgegen. Und das aus gleich zwei Gründen.

Zum Tuntenball verwandelt sich der Hotelballsaal in eine Bühne für schrille und glamouröse Kostüme. © Holm Helis

"Wir waren im vorigen Jahr zum ersten Mal beim Tuntenball, und es hat uns solchen großen Spaß gemacht, dass wir uns engagieren wollten", erzählen Roko und sein Lebensgefährte Emanuel Hagen (36).

Deshalb stiftete das Paar, das unter dem Label "Rokoko Golden Versailles" einen eigenen Wodka vertreibt, erstmals den Tuntenball-Award.

"Mit ihm möchten wir Menschen würdigen, die sich sozial engagieren und nicht genügend gesehen werden", erklärt Roko. "In diesem Jahr verleihen wir den Preis an Regina Barthel-Marr vom Freitaler Tierheim und an die Gastgeber des Tuntenballs, Jens Schmidt und Frank Heine."

In einem smaragdgrünen Kleid will Roko die Preise übergeben - und sich dann schnell umziehen für seinen zweiten großen Auftritt.