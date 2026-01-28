35 Jahre Städtepartnerschaft Dresden und Salzburg: Konzert "Mitten in Europa"

Dresden - Am 22. März wird der Kulturpalast Dresden zum musikalischen Treffpunkt zweier europäischer Kulturstädte. Unter dem Titel "Mitten in Europa" steht ein festliches Konzert an, das die langjährige Städtepartnerschaft zwischen Dresden und Salzburg in den Mittelpunkt stellt. Anlass ist das 35-jährige Bestehen dieser Partnerschaft, die auch von kulturellem Austausch geprägt ist.

Die Dresdner Bläserphilharmonie bei einem Konzert im Kulturpalast. © Oliver Killig

Ziel und Zweck des Konzerts ist es, die verbindende Kraft der Musik erlebbar zu machen. Gerade in politisch und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten soll ein Zeichen für Verständigung, Offenheit und kulturelle Zusammenarbeit in Europa gesetzt werden.

Gestaltet wird das Konzert von der Dresdner Bläserphilharmonie gemeinsam mit der Postmusik Salzburg. Beide Klangkörper stehen für eine lange Bläsertradition und hohe künstlerische Qualität. Die musikalische Leitung übernehmen die Dirigenten Andrea Barizza (Dresden) und Martin Schwab (Salzburg), die das Programm gemeinsam erarbeitet haben. Als Solist wirkt der Salzburger Trompeter Helmut Fuchs mit.

Das Programm spannt einen weiten Bogen von festlichen Fanfaren über programmatische sinfonische Bläserwerke bis hin zu groß angelegten Klangbildern.

Dabei werden sowohl Bezüge zur österreichischen Musik- und Kulturgeschichte als auch internationale Einflüsse aufgegriffen.