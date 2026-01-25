Charity im Löwensaal: Gala-Gäste sammeln 66.000 Euro für Kinderkrebsforschung

Dresden - Einfach helfen, ohne viele Worte drumherum. Aber mit viel Herz. Das eint die Menschen, die sich im und mit dem Dresdner Verein Sonnenstrahl für krebskranke Kinder und deren Familien einsetzen.

Rund 220 Gäste zeigten sich beim 3. Charity Abend im Löwensaal am Külz-Ring spendabel. © Thomas Türpe

Menschen, wie die 220 Gäste des "3. Charity Abend" am Samstag im Löwensaal. Sie spendeten 66.000 Euro, die in die Kinderkrebsforschung von Denis Schewe (49) und seinem Team an der Uniklinik fließen.

"Wir wollen, dass Kinder mit Krebs bessere Chancen bekommen. Wir sammeln für neue Therapien, für weniger Nebenwirkungen und für mehr Hoffnung", sagt Sonnenstrahl-Vorstandsvorsitzender Andreas Führlich (41).

Dafür wirbelten die "Gastrofreunde" hinter den Kulissen und Künstler auf der Bühne.

Mit dabei: Sängerin Enna Miau (40), Saxofonist Ive Kanew (57) und Mentalist Thomas Majka (38), der 2022 in der Sat.1-Show "99 - Eine(r) schlägt sie alle" um den Sieg kämpfte. Nur zwölf Mitspieler waren damals besser als er.