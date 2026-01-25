Charity im Löwensaal: Gala-Gäste sammeln 66.000 Euro für Kinderkrebsforschung
Dresden - Einfach helfen, ohne viele Worte drumherum. Aber mit viel Herz. Das eint die Menschen, die sich im und mit dem Dresdner Verein Sonnenstrahl für krebskranke Kinder und deren Familien einsetzen.
Menschen, wie die 220 Gäste des "3. Charity Abend" am Samstag im Löwensaal. Sie spendeten 66.000 Euro, die in die Kinderkrebsforschung von Denis Schewe (49) und seinem Team an der Uniklinik fließen.
"Wir wollen, dass Kinder mit Krebs bessere Chancen bekommen. Wir sammeln für neue Therapien, für weniger Nebenwirkungen und für mehr Hoffnung", sagt Sonnenstrahl-Vorstandsvorsitzender Andreas Führlich (41).
Dafür wirbelten die "Gastrofreunde" hinter den Kulissen und Künstler auf der Bühne.
Mit dabei: Sängerin Enna Miau (40), Saxofonist Ive Kanew (57) und Mentalist Thomas Majka (38), der 2022 in der Sat.1-Show "99 - Eine(r) schlägt sie alle" um den Sieg kämpfte. Nur zwölf Mitspieler waren damals besser als er.
Trotz angespannter Wirtschaftslage geben Menschen gern
Tanzperformerin Sophie Hauenherm (26) berührte mit ihrer unglaublichen Willenskraft und Energie: trotz inkompletter Querschnittslähmung erfüllte sich die Ex-Palucca-Schülerin ihren Traum von einer Karriere als Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin. Eine Geschichte, die Mut macht.
Mut macht auch, dass trotz vieler Krisen und angespannter Wirtschaftslage Menschen gern geben. Nur zwei Beispiele: Die Dresdner Influencer Mister Matthew (29) und Leon Richter hatten unter ihren Followern 764 Euro Spenden gesammelt und auf 1000 Euro aufgerundet.
Tino Gierig (55, Backhaus Dresden) und Jens Budde (58, Bellan Caterina) versteigerten einen Stollenbackkurs für zwölf Personen für 3000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe (3)