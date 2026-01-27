Schuh-Sekt feiert Opernball-Premiere

Dresden - Der erste Sekt vom Sörnewitzer Winzer Matthias Schuh (38) feiert eine glamouröse Premiere: Sein "Pinot Blanc Brut nature" wird am 6. Februar auf dem SemperOpernball ausgeschenkt.

Winzer Matthias Schuh (38) präsentiert stolz seinen ersten Sekt. © privat

"Er eignet sich hervorragend als Aperitif und damit auch zur Einstimmung auf eine lange Ballnacht", so Schuh.

Für den Sekt, Jahrgang 2023, wurden Grundweine aus Weißburgunder-Trauben je zur Hälfte im Edelstahltank und im Holzfass ausgebaut.

Danach reifte der Sekt nach traditioneller Flaschengärmethode 16 Monate auf der Feinhefe.