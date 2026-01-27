Schuh-Sekt feiert Opernball-Premiere
Dresden - Der erste Sekt vom Sörnewitzer Winzer Matthias Schuh (38) feiert eine glamouröse Premiere: Sein "Pinot Blanc Brut nature" wird am 6. Februar auf dem SemperOpernball ausgeschenkt.
"Er eignet sich hervorragend als Aperitif und damit auch zur Einstimmung auf eine lange Ballnacht", so Schuh.
Für den Sekt, Jahrgang 2023, wurden Grundweine aus Weißburgunder-Trauben je zur Hälfte im Edelstahltank und im Holzfass ausgebaut.
Danach reifte der Sekt nach traditioneller Flaschengärmethode 16 Monate auf der Feinhefe.
Dass Ball-Gastronom Stefan Hermann (55) und Sommelier Jens Pietzonka (52) den Sekt ausgesucht haben, "freut mich und macht mich stolz", sagt Matthias Schuh - für ihn persönlich ist es auch der erste SemperOpernball.
Titelfoto: privat