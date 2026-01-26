Hingucker aus Bannern des Staatsschauspiels: Mit diesen Taschen kann man Kultur tragen

Kultur wirkt nicht "nur" im Kopf nachhaltig - auch beim Tragen und Verstauen! Den Beweis tritt das Dresdner Staatsschauspiel an.

Von Katrin Koch

Dresden - Kultur wirkt nicht "nur" im Kopf nachhaltig - auch beim Tragen und Verstauen! Den Beweis tritt das Dresdner Staatsschauspiel an. Aus Bannern und Fassadenwerbung der vergangenen Saisons entstehen Einkaufstaschen in Größen von S bis L, Waschtaschen, Stiftemäppchen & Co. Allesamt werden sie an der Theaterkasse verkauft.

Vertriebschef Michael Stöhr (54) und Pressechefin Franziska Blech (57) zeigen die coolen Upcycling-Taschen.
Vertriebschef Michael Stöhr (54) und Pressechefin Franziska Blech (57) zeigen die coolen Upcycling-Taschen.  © Thomas Türpe

Echte Hingucker mit Wiedererkennungseffekt: Die typische schwarze Schrift auf gelbem Grund findet sich auf (fast) allen Behältnissen. Wer Glück hat, erwischt sogar eine Tasche mit kompletten Aufschriften wie "Maria Stuart" oder "Die Wand".

"Man sagt, der Mensch sei nur ein Spieler auf der Bühne des Lebens. Aber wer trägt seine Requisiten?", fragt Schauspielerin Anna-Katharina Muck in der Instagram-Werbung. Und gibt auch gleich die Antwort: "Dieser Beutel. Es ist nicht irgendein Beutel. Es ist der Beutel für den großen Auftritt."

Und den gibt es für einen kleinen Preis - ab fünf Euro. Hergestellt werden die Beutel und Taschen für Laptop, Tablet oder Shopping (12-20 Euro), Waschtaschen (10 Euro), Stiftemäppchen (6 Euro) und Schlüsseltaschen (5 Euro) von der Maßschneiderei Katrin Havekost.

Aus dickem Planen-Material gibt es stabile Taschen.
Aus dickem Planen-Material gibt es stabile Taschen.  © Thomas Türpe
Mäppchen für Stifte gibt es schon für sechs Euro an der Theaterkasse.
Mäppchen für Stifte gibt es schon für sechs Euro an der Theaterkasse.  © PR/Sebastian Hoppe

Staatsschauspiel achtet auf Nachhaltigkeit

Auch diese Banner am Schauspielhaus werden vermutlich bald zu Taschen verarbeitet.
Auch diese Banner am Schauspielhaus werden vermutlich bald zu Taschen verarbeitet.  © Thomas Türpe

Bisher wurden aus sechs Planen (kompaktes Material) und Meshbannern (netzartig) über 170 Taschen in verschiedensten Größen produziert.

"Das Staatsschauspiel achtet sehr auf Nachhaltigkeit und war auf der Suche nach einer Upcycling-Methode für alte Text- und Fotobanner", verweist Theatersprecherin Birgit Bräuer auf erste Gespräche im Sommer 2025.

Schon im Herbst feierten die Unikate Premiere: Als Testlauf gedacht, fanden sie reißenden Absatz bei Ensemble und Theatermitarbeitern.

Deshalb gilt: Nicht lange zögern und ein Stück Kultur in die Welt tragen.

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe

