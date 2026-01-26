Hingucker aus Bannern des Staatsschauspiels: Mit diesen Taschen kann man Kultur tragen

Dresden - Kultur wirkt nicht "nur" im Kopf nachhaltig - auch beim Tragen und Verstauen! Den Beweis tritt das Dresdner Staatsschauspiel an. Aus Bannern und Fassadenwerbung der vergangenen Saisons entstehen Einkaufstaschen in Größen von S bis L, Waschtaschen, Stiftemäppchen & Co. Allesamt werden sie an der Theaterkasse verkauft.

Vertriebschef Michael Stöhr (54) und Pressechefin Franziska Blech (57) zeigen die coolen Upcycling-Taschen. © Thomas Türpe

Echte Hingucker mit Wiedererkennungseffekt: Die typische schwarze Schrift auf gelbem Grund findet sich auf (fast) allen Behältnissen. Wer Glück hat, erwischt sogar eine Tasche mit kompletten Aufschriften wie "Maria Stuart" oder "Die Wand".

"Man sagt, der Mensch sei nur ein Spieler auf der Bühne des Lebens. Aber wer trägt seine Requisiten?", fragt Schauspielerin Anna-Katharina Muck in der Instagram-Werbung. Und gibt auch gleich die Antwort: "Dieser Beutel. Es ist nicht irgendein Beutel. Es ist der Beutel für den großen Auftritt."

Und den gibt es für einen kleinen Preis - ab fünf Euro. Hergestellt werden die Beutel und Taschen für Laptop, Tablet oder Shopping (12-20 Euro), Waschtaschen (10 Euro), Stiftemäppchen (6 Euro) und Schlüsseltaschen (5 Euro) von der Maßschneiderei Katrin Havekost.