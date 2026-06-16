42 Häuser machen mit: Am Samstag ist Museumsnacht
Dresden - Flanieren, staunen, lernen und Kultur genießen: Am Samstag lädt Dresden zur Museumsnacht 2026. Oder wie die Stadt poetisch formuliert: "Wenn Dresden bis Mitternacht leuchtet". Von 18 Uhr bis Mitternacht können Besucher spezielle Führungen, Filmvorführungen, Konzerte und Mitmachaktionen für die ganze Familie erleben.
"In diesem Jahr haben wir 42 Museen gewinnen können", sagte Kulturamtsleiter David Klein gestern bei der Programmvorstellung im Museumsgarten des Hygiene-Museums.
Klein dankte den Häusern, denn ihre Teilnahme sei nicht selbstverständlich: "Es gibt keinen besonderen Zuschuss von der Stadt, alle Museen finanzieren die Programme dieser Nacht aus eigenem Budget."
Erstmals wird es in diesem Jahr eine offizielle Eröffnungsveranstaltung durch die SKD geben, um 17.30 Uhr auf der Terrasse des Mathematisch-Physikalischen Salons, der erstmals seit Jahren wieder dabei ist.
Verbunden ist diese Eröffnung mit einer Automaten-Vorführung.
Ein großes Programm böten auch die Technischen Sammlungen, die wegen anstehender Sanierungsarbeiten ab kommenden Jahr längerfristig geschlossen sein werden.
Tickets für Museumsnacht ab 20 Euro
Iris Edenheiser, Direktorin des Hygiene-Museums, hebt die Angebote ihres Hauses hervor: Duftexperimente, Improtheater, virtuelle Reisen ins Gehirn, geführte Short-Stories, Pop-up-Kurse für Gebärdensprache im Kindermuseum oder eine Wolltausch-Börse. "Man kann viel Spaß haben und Neues lernen", so Edenheiser.
Das Einzelticket kostet 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Das Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder unter 14 Jahren kostet 40 Euro.
Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Die Tickets (sie gelten auch als kostenfreie VVO-Fahrkarten) gibt es nicht in den Museen, sondern entweder online oder an allen Fahrkartenautomaten der Dresdner Verkehrsbetriebe.
Programm und Tickets unter: museumsnacht.dresden.de
Titelfoto: Ove Landgraf