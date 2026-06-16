42 Häuser machen mit: Am Samstag ist Museumsnacht

Dresden - Flanieren, staunen, lernen und Kultur genießen: Am Samstag lädt Dresden zur Museumsnacht 2026. Oder wie die Stadt poetisch formuliert: "Wenn Dresden bis Mitternacht leuchtet". Von 18 Uhr bis Mitternacht können Besucher spezielle Führungen, Filmvorführungen, Konzerte und Mitmachaktionen für die ganze Familie erleben.

Für die Wolltausch-Börse im Hygiene-Museum: Direktorin Iris Edenheiser (48) und Kulturamtsleiter David Klein (48) spinnen schonmal die Fäden. © Ove Landgraf

"In diesem Jahr haben wir 42 Museen gewinnen können", sagte Kulturamtsleiter David Klein gestern bei der Programmvorstellung im Museumsgarten des Hygiene-Museums.

Klein dankte den Häusern, denn ihre Teilnahme sei nicht selbstverständlich: "Es gibt keinen besonderen Zuschuss von der Stadt, alle Museen finanzieren die Programme dieser Nacht aus eigenem Budget."

Erstmals wird es in diesem Jahr eine offizielle Eröffnungsveranstaltung durch die SKD geben, um 17.30 Uhr auf der Terrasse des Mathematisch-Physikalischen Salons, der erstmals seit Jahren wieder dabei ist.

Verbunden ist diese Eröffnung mit einer Automaten-Vorführung.

Ein großes Programm böten auch die Technischen Sammlungen, die wegen anstehender Sanierungsarbeiten ab kommenden Jahr längerfristig geschlossen sein werden.