Sängerin ist Gastwirtin im "Zollhaus": Burlesque-Star Clarissa gibt allen einen Korb
Dresden - Wer von ihr einen Korb bekommt - ist versorgt. Denn Sängerin und "Zollhaus"-Wirtin Clarissa Karnikowski (46) verleiht Picknickkörbe voller leckerer Delikatessen. Zusammen mit Sebastian Kretschmar (51) betreibt sie seit einem Jahr die kleine Bar mitten auf der "Verkehrsinsel" auf der Kreuzung an der Kyffhäuser/Hüblerstraße.
Wo zuletzt Versicherungen abgeschlossen wurden, gibt es jetzt (Mi.-Sa., ab 18 Uhr) Cocktails, ein kleines Imbissangebot, ein stark frequentiertes Kneipen-Quiz - und eben auch Picknickkörbe.
Historisch gesehen ist das "Zollhaus" ein altes Einnehmerhaus, an dem Zoll für die Wareneinfuhr entrichtet werden musste. Bis zur Eingemeindung 1921 markierte es die Grenze zwischen Blasewitz und Dresden, wurde später auch als Kolonialwarenladen genutzt.
Seit Juli 2025 ist es eine Bar & Picknick-Pack-Station. Clarissa packt Körbe für zwei Personen - mit Geschirr, Besteck, Gläsern, Fladenbrot, Wasser & Wein, Bier oder Prosecco, Käsewürfeln, Oliven, Datteln, Hummus, getrockneten Tomaten, Salat, Nüssen.
"Es kann zwischen sechs Varianten von 49 bis 69 Euro gewählt werden. Eine Picknickdecke gibt es dazu", verspricht Clarissa.
Clarissa Karnikowski steht auch als Sängerin auf der Bühne
Geplant ist, dass Genießer online Empfehlungen bekommen, wo sie ihre Decke ausbreiten können.
"Es gibt nämlich auch fernab der Elbwiesen oder des Großen Gartens tolle Plätze, zum Beispiel im Seidelpark", weiß Clarissa.
Schenkt sie nicht den Gästen im Zollhaus ihr Lächeln, steht die Sängerin übrigens auf der Bühne - im Sommertheater auf Schloss Übigau und als Entertainerin in Burlesque-Shows im Carte Blanche.
"Im Winter gehe ich mit meiner eigenen Show auf Tour." Infos: dresdenpicknick.de
Titelfoto: Norbert Neumann