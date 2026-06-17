5. Zirkustheater-Festival startet: Artisten trotzen der Schwerkraft

Dresden - Hereinspaziert, hereinspaziert: Am Donnerstag startet das Dresdner Zirkustheater-Festival in seine fünfte Ausgabe.

In schwindelerregender Höhe über dem Alaunplatz: "A Walk in the Park" heißt die Show der Highperformer. © André Wirsig

"Zehn Tage im Sommer, an denen wir für gute Laune sorgen und den Neuen, Zeitgenössischen Zirkus feiern wollen", sagt Stephan Hoffmann, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter des veranstaltenden Societaetstheaters.

Hoffmann dankt ausdrücklich seinem Vorgänger Heiki Ikkola, der das Format einst aus Corona- und Baustellennot aus der Taufe gehoben hatte. Es wurde aus dem Stand zum Publikumshit.

Im 5. Jahrgang sind bis zum 28. Juni zwölf Companies aus acht Ländern in 35 Vorstellungen zu erleben, darunter die Dresdner Highperformer Ruben Langer und Gregor Lawrenz mit ihrer Hochseilnummer "A Walk in the Park", die lebende Kanonenkugel David Dimitri mit seiner Show "L’Homme Cirque" sowie die Musik-Comedy-Truppe Keeping Company mit "Boombox", einer theatralen Hommage an die Audio-Kassette.

Diesjähriges Festival-Motto: "Creatures of Gravity" (Wesen der Schwerkraft). Dazu Stephan Hoffmann: “Wir fragen: Wie schaffen wir es, der Schwerkraft zu trotzen und jeden Tag bei aller Schwere wieder aufzustehen?“