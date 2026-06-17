5. Zirkustheater-Festival startet: Artisten trotzen der Schwerkraft
Dresden - Hereinspaziert, hereinspaziert: Am Donnerstag startet das Dresdner Zirkustheater-Festival in seine fünfte Ausgabe.
"Zehn Tage im Sommer, an denen wir für gute Laune sorgen und den Neuen, Zeitgenössischen Zirkus feiern wollen", sagt Stephan Hoffmann, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter des veranstaltenden Societaetstheaters.
Hoffmann dankt ausdrücklich seinem Vorgänger Heiki Ikkola, der das Format einst aus Corona- und Baustellennot aus der Taufe gehoben hatte. Es wurde aus dem Stand zum Publikumshit.
Im 5. Jahrgang sind bis zum 28. Juni zwölf Companies aus acht Ländern in 35 Vorstellungen zu erleben, darunter die Dresdner Highperformer Ruben Langer und Gregor Lawrenz mit ihrer Hochseilnummer "A Walk in the Park", die lebende Kanonenkugel David Dimitri mit seiner Show "L’Homme Cirque" sowie die Musik-Comedy-Truppe Keeping Company mit "Boombox", einer theatralen Hommage an die Audio-Kassette.
Diesjähriges Festival-Motto: "Creatures of Gravity" (Wesen der Schwerkraft). Dazu Stephan Hoffmann: “Wir fragen: Wie schaffen wir es, der Schwerkraft zu trotzen und jeden Tag bei aller Schwere wieder aufzustehen?“
Stephan Hoffmann: "Wir setzten den Akzent auf Prohlis"
Gespielt wird an drei Orten: im Zirkuszelt und der Freifläche auf dem Alaunplatz, im Societaetstheater selbst sowie am Jacob-Winter-Platz in Prohlis - direkt verbunden durch die Straßenbahnlinie 13. Nicht bespielt wird in diesem Jahr die Hauptstraße.
Hoffmann: "Wir setzten den Akzent auf Prohlis, damit der inhaltlich ähnliche Schaubudensommer auf der Hauptstraße wieder eigenständiger wird und sein Profil schärfen kann." In Prohlis gibt es etwa die Wild-West-Performance "Im Brandzeichen des astronomisches Pferdes" vom Rumpel Pumpel Theater, eine "Show von echten Männern", wie es heißt.
Neben Shows und Konzerten gibt es Workshops, um etwa Jonglage, Slackline, Diabolo oder Hula Hoop auszuprobieren. Für die Hälfte der Veranstaltungen (alle außerhalb von Socie und dem Festivalzelt) wird um Hutspenden gebeten.
Programm und Ticketverfügbarkeit: www.zirkustheater-festival.de
Titelfoto: André Wirsig